La llegada de la temporada navideña trae celebraciones, reuniones familiares, viajes y una agenda más activa. Sin embargo, también coincide con el aumento en la circulación de virus respiratorios como la influenza. En medio de tantas actividades, puede ser fácil que los hábitos de cuidado pasen a un segundo plano. Por eso, este es el momento ideal para hacer una pausa y revisar tu checklist de salud para la temporada.

Anabelle Carrión, MPHE, es vicepresidenta auxiliar de promoción de la salud y bienestar de MCS. ( Suministrada )

1. ¿Ya te vacunaste contra la influenza?

La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones relacionadas con la influenza. Recuerda que la protección tarda aproximadamente dos semanas en desarrollarse, por lo que vacunarte antes de las actividades festivas puede ayudarte a llegar mejor protegido a esta época del año.

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2. ¿Tienes todo listo para cuidarte?

Contar con artículos básicos en el hogar puede hacer la diferencia si tú o algún familiar se enferma. Ten disponible un termómetro, medicamentos según las recomendaciones de tu profesional de la salud, pañuelos desechables, mascarillas y desinfectante para manos.

3. ¿Estás practicando buenos hábitos de prevención?

Pequeñas acciones tienen un gran impacto. Lava tus manos con frecuencia, cubre tu boca y nariz al toser o estornudar, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, y considera mantener distancia de personas enfermas cuando sea posible.

4. ¿Estás escuchando a tu cuerpo?

Durante la temporada de influenza, es importante actuar temprano. Si presentas síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares o escalofríos, procura limitar el contacto con otras personas. Cuando surgen dudas sobre cómo manejar los síntomas o cuándo buscar atención médica, contar con orientación confiable puede ayudarte a tomar decisiones oportunas.

Como parte de tu preparación para la temporada, familiarízate con los recursos y servicios de apoyo disponibles a través de tu plan médico, incluyendo líneas de orientación clínica o de enfermería. Conocer estas alternativas con anticipación puede ahorrarte tiempo y brindarte mayor tranquilidad si llegas a necesitarlas.

5. ¿Proteges a las personas más vulnerables?

Algunas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza, incluyendo adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con ciertas condiciones crónicas. Cuidarte también es una forma de cuidar a quienes te rodean.

6. ¿Estás priorizando tu bienestar?

Dormir lo suficiente, mantenerte físicamente activo, hidratarte y disfrutar una alimentación balanceada fortalece tu bienestar general y te ayuda a enfrentar mejor los retos de la temporada.

La mejor manera de disfruta las fiestas navideñas es llegar a ellas con salud. Dedica unos minutos a completar este checklist, comparte estas recomendaciones con tu familia y seres queridos y toma medidas para prevenir la influenza. Un pequeño paso hoy puede marcar una gran diferencia durante toda la temporada. En MCS trabajamos para acompañarte en tu camino hacia una Salud Completa.