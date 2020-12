Para muchas personas, la época festiva —desde Acción de Gracias hasta pasado el 6 de enero— es el tiempo en que más dinero gastan. Desde comidas especiales, abundantes menús, el árbol natural o artificial que naturalmente conlleva decoraciones, regalos para todos, luces y más luces. Juntar demasiados gastos, demasiado rápido… ¡es complicado!

Pareciera que el descontrol de muchos al consumir los platillos de la época, se traduce en tragarse igualmente sus finanzas personales. Cuidado con ese shopping spree, solo porque todavía tienes línea de crédito. ¿Cómo proteger tu bolsillo siempre, y especialmente en la época de pandemia? Repasemos algunas lecciones para llegar con dinero al 2021.

1. Haz una lista

¿De qué? Haciendo una lista con todos aquellos gastos que sabes que vendrán, pero que te niegas a meter en tu presupuesto. Al hacer esta lista de gastos asociados a diciembre es posible que abras los ojos y que decidas ajustar tu presupuesto y, de esta manera, es posible que logres llegar a enero con dinero. Y siempre lleva el récord de lo que gastas. Suena a cantaleta, pero todos los que disfrutan de finanzas saludables opinan igual. Además, si solo te dejas llevar por la fiebre del momento, debes saber que no pensar en enero, es estar en negación.

Por ejemplo, “haz cuentas claras de lo que gastes en diciembre con todos los medios de pago: tarjetas y efectivo. Lleva un récord claro, así te dé miedo, pues es la única manera de que la bola de nieve de tus deudas se quede de tamaño manual y no de avalancha”, sugiere el sitio para emprendedores e interesados en las finanzas, entrepreneur.com. “Haz una lista con las cosas que quieres comprar en este diciembre. Pero no compres aún. Pregúntate qué es lo absolutamente necesario en esta quincena, y haz el gasto en eso”. Por ejemplo, “si es la primera quincena de diciembre, tal vez no es absolutamente necesario que compres la vajilla navideña ya. Y recuerda que los Reyes llegan en enero y que las promociones después del 24 de diciembre también son buenas, por lo que te puedes dar el lujo de esperar”.

2. Ten una cuenta de nómina y otra de ahorro

“El truco en este caso es tener dos cuentas en tu banco, una en donde puedas recibir tu nómina normalmente y una más dónde vas a transferir estrictamente el 10 % de cada quincena que recibas”, aconseja Entrepreneur.

“Siendo que los bancos hoy en día te permiten hacer transferencias bancarias desde internet de forma sencilla y rápida, es tan fácil como calcular el 10 % de tu recibo de nómina y depositar esa cantidad en tu cuenta de ahorro”, prosigue. “Con este método verás un aumento constante en tu liquidez, por tanto es muy importante que te propongas una meta y no utilizar el dinero acumulado en ocio o entretenimiento”.

3. Regálate una alcancía

Como cuando eras pequeño. Lo importante es recordarte que tienes que ahorrar. Así practicas el autocontrol. Por ejemplo, proponte una fecha límite “(funciona mucho mejor si decides un mínimo de 6 meses), llena tu alcancía y no la rompas hasta que llegue el día determinado. Sentirás satisfacción cuando cuentes moneda a moneda y descubras que tienes mucho más dinero del que tenías pensado”.

Entonces, “lleva el dinero al banco y cámbialo por billetes o deposítalo en tu cuenta, será más fácil manejarlo de esa forma”.

4. ¡No te gastes todo el bono!

Si fuiste de los afortunados que recibió una bonificación especial, fantástico. Pero, si hay un momento para que cuides tu dinero, es este. La economía está deprimida, fíjate en todos los negocios que han cerrado, seguro conoces gente que ha perdido su empleo este año o personas que han visto reducido su salario porque ahora trabajan menos horas. Pues hay que ser realista. Vivimos en un ambiente de mucha inestabilidad. ¿Qué recomiendan los expertos en finanzas personales?

“Cuando llegue tu aguinaldo, aparta el 30 % automáticamente, ni siquiera lo mires”, aconseja Entrepreneur. “Hay aplicaciones y bancos que te permiten hacer apartados, utiliza estas herramientas. Por ahora no tienes que pensar en nada más, solo guárdalo. En enero, podrás usarlo para solventar todos los gastos que se vienen o invertirlo”. Lo que lleva al próximo punto.

5. Invierte

No tengas tu dinero en cuentas de bancos que no te dan rendimientos. “Este truco es quizás el más importante y relevante. ¿Tienes dinero ahorrado? Si lo dejas en una cuenta de banco que no da rendimientos, la inflación poco a poco lo va a devaluar. Esta es una premisa real, y siendo que se ha pronosticado una recesión económica, podría incluso ser peor para tu ahorro”.

Crea tu plan de emergencia, para sobrevivir —al menos por un tiempo— de tus ahorros en caso de que perdieras tu empleo, por ejemplo, ten un plan de ahorros (como el 401k) para la jubilación, certificados de depósito o cuentas IRA. Pero, sobre todo, oriéntate en los diferentes bancos y en las cooperativas, porque ofrecen diferentes productos que pueden ajustarse a tus necesidades. Toma nota especialmente de las tasas de intereses pactadas, posibles restricciones y si son deducibles de tu planilla de contribución sobre ingresos, así como otros beneficios que pudieran incluir, como seguro de vida y de funeral.

En fin, lo que nunca te va a hacer daño es aprender a usar tu dinero sabiamente.