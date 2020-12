Nochebuena y Navidad son dos fechas marcadas para muchos en el calendario, apenas comienza el año. Comidas, vacaciones, viajes y reencuentros se planifican al detalle, desde la ambientación, la música y hasta el menú. Pero en el 2020 nos cambiaron los muñequitos y la situación con la pandemia del coronavirus exige darle un giro de 180 grados a las fiestas decembrinas para prevenir el contagio.

Siendo realistas, cada familia tendrá que preguntarse si su plan es salvar la tradición o salvar la vida. Elvis García, profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard, admite sin tapujos en entrevista con Radiotelevisión Española (RTVE), “aceptemos que no va a haber encuentros seguros… La ciencia lo que avala al 100 % es que al aumentar el número de gente con la que nos juntamos fuera de nuestro núcleo familiar, habrá más contagios, lo demás son eufemismos”. Asimismo, el especialista español en Medicina Preventiva y Salud Pública, Pedro Gullón, señala al mismo medio que la estrategia más segura se resume en “cuantas menos personas mejor”.

Con todo, “es muy importante el distanciamiento físico, pero no se nos está prohibiendo disfrutar… puedes ser festivo, sin poner en riesgo a nadie”, afirmó Edgar L. Colón, psicólogo clínico experto en terapia de familia con práctica en Río Piedras. Por lo tanto, si no vas a renunciar al “Christmas Spirit” y al bembé, ¿qué plan puedes hacer para celebrar y hacer de estas Navidades unas memorables?

Aunque pocas de las costumbres navideñas quedarán intactas, una de la que sí puedes disfrutar desde ya es la de poner las decoraciones con los niños, creando memorias, disfrutando de los dulces típicos de la época y empezando a escribir las cartas para Santa Claus y los Reyes Magos que, sin duda, este 2020 tratarán de llegar, aunque vengan con guantes y mascarilla.

Micrófono, galillo y mucho movimiento

Conecta virtualmente con todos los familiares y amigos que quieras mediante la música, ¡y cuánta música alegre se escucha en las Navidades! Pues, es momento de parrandear: por Zoom, por Teams, videollamada o la plataforma virtual de tu preferencia. Asegúrate de que todo el mundo reciba un mensaje con el playlist de la noche o, ¿qué tal si le pides a cada familia con quien te vas a conectar que ensaye un hit navideño sorpresa?

Si quieren componer un tema original, güiros, maracas, panderetas, cuatros, guitarras, panderos y trompetas son bienvenidos. No es complicado, ya muchos han comprado un micrófono, por cuestiones de teletrabajo o ya tenían una bocina potente. Pues monten un talent show, concurso de baile, o karaoke virtual, y canten hasta los anuncios. “Hasta por la mañana”, como dice la canción, pero cada quien en su casa, para respetar la Orden Ejecutiva vigente en Puerto Rico hasta el 7 de enero de 2021.

Ojo, no olviden a los abuelos. Practiquen con ellos cómo bajar alguna plataforma a su propio teléfono o computadora y que sean ellos quienes reciban esa primera trulla virtual. Si no dominan la tecnología o no tienen el equipo, quizás es momento de hacer el “serrucho” y entre todos comprárselo. Será un regalo muy práctico de aquí en adelante.

Un miembro de la familia puede preparar el equipo con las aplicaciones de rigor y dejarlo sin mediar contacto físico —o con el distanciamiento requerido—- frente a su puerta o en el balcón. Sin embargo, no pierdas la oportunidad de animarlos y confirmarles tu amor. Que el distanciamiento no sea emocional. Asegúrales que todos los sacrificios que están haciendo son para que la familia pueda estar al completo, cuando sea seguro reunirse de nuevo.

¿Y si están recluidos en un hogar? Hazle llegar un kit de parranda con todo y tarjeta firmada. También, habla con la dirección del asilo e incluye a sus cuidadores en la parranda virtual, que alguien lo ayude a conectarse o preste su propio dispositivo electrónico para que abuela o abuelo disfrute como en primera fila del show. “La música es un excelente recurso para estimular cognitivamente al adulto mayor y al mismo tiempo expresarle afecto”, dijo la doctora Vanessa Solís Arroyo, psicóloga con especialidad en adultos mayores.

Con las manos en la masa

La alegría también entra por la cocina. Pues ponte creativo, propón que todos saquen su talento culinario y compartan una receta navideña. ¿Y si preparan el tembleque o el arroz con dulce siguiendo las direcciones de la abuela? Quizás, antes no habían tenido la oportunidad de hacerlo, pero ahora sí. Hagan arreglos para que cada familia reciba en casa los ingredientes necesarios para la receta. Y participen del unboxing del xmas box al estilo de los influencers. Seguro que los millennials de la familia documentarán el momento en sus redes sociales. ¡Desde ahí comienza la celebración!

“En vez de buscar recetas por Google, ¿por qué no preguntarle a mamá o a la abuela? Se sentirán importantes, que todavía tienen algo que aportar al círculo familiar. Además, será una manera hermosa de compartir con la familia extendida”, aseguró la doctora Solís Arroyo.

Pero si para ti, Navidades son sinónimo de pasteles, ¿qué tal una pastelada en familia? Después se intercambian sus creaciones y determinan cuál quedó mejor. Claro, habrá que quedar para la ceremonia virtual de premiación.

Mientras que si prefieren aprender la receta con un cocinero profesional, pueden contratar una clase virtual y darse cita, a través de una plataforma virtual, para una experiencia exquisita. O sencillamente pagar entre todos un catering que sea entregado a domicilio, en las casas de las familias participantes y unirse en línea a la hora de la comida, incluyendo el brindis.

También hay chefs (como David Chaymol), que preparan cenas de lujo, (si el presupuesto te lo permite o quieres darte un gustito extra), en tu propia casa para grupos pequeños. En cuyo caso, haz tu cita lo antes posible porque por estas fechas, a pesar de la pandemia, han estado muy activos.

De paso, recuerda que cualquier reunión, especialmente si vas a recibir gente que no vive contigo en tu casa, deberá llevarse a cabo al aire libre y en espacios abiertos y ventilados. Maximiza la ventilación, abre puertas y ventanas. Con mascarilla todo el tiempo, que solo se remueve al momento de comer, lavándose las manos continuamente, respetando las distancias y, por supuesto, quedándote en casa si tienes síntomas, hay diagnóstico o eres contacto.