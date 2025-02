Quienes buscan una carrera con impacto, crecimiento y grandes oportunidades tienen la oportunidad de unirse a la compañía que está redefiniendo la energía en Puerto Rico: WindMar Home te invita a un evento especial para que descubras cómo unirte como vendedor y todos los beneficios de ser parte del líder de la energía solar. Ve este miércoles 19 de febrero, desde las 5:00 p.m., al Coca-Cola Music Hall, con entrada gratuita.

WindMar Home no es cualquier compañía solar; somos los número uno en Puerto Rico, con datos probados. Y no solo eso: somos la única compañía solar en el mundo en establecer un récord Guinness con más de 50,000 baterías Tesla instaladas. Esto significa que estamos llevando la energía del futuro a más hogares y negocios que nunca. Ser parte de un equipo dinámico, innovador y con una misión clara permite contribuir a que Puerto Rico brille con energía limpia y renovable. WindMar Home no solo ofrece productos, sino que proporciona soluciones que cambian vidas.

Una carrera con paga semanal, plan médico y muchos beneficios, además de comisiones competitivas, desarrollo profesional y capacitación con los mejores en la industria, la oportunidad de representar a la compañía líder en energía solar en Puerto Rico y un equipo de trabajo motivado y comprometido con el cambio. Este es el momento para formar parte de la revolución solar con WindMar Home. Los interesados pueden asistir para conocer más sobre lo que WindMar Home hace y cómo formar parte del cambio. Date la vuelta y cambia el juego de tu carrera. ¡Allí te esperan!