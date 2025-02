8:40 a.m.

Bienvenida

8:45 a.m.

Las ventas del futuro son hoy: Triángulo de adaptación comercial (T.A.C.) por Diego Enríquez Beltranena, “El Put* amo de las ventas”

10:00 a.m.

Conversatorio con líderes locales de ventas y compras

Jesús “Ricky” López @ LEAPfrog Consulting

Allan Bonilla @ Gennoma Lab USA, Inc.

Herbert Torres @ Supermercados Econo

Walesca Miranda @ Walgreens

10:45 a.m.

Receso / Oportunidad de visitar exhibidores

11:10 a.m.

Sesiones simultáneas:

Más allá del liderato comercial, maximizando el equipo multifuncional por Freddie Hernández @ Procter & Gamble

Neuroconexión: Más allá de conectar, logra conexiones que venden por Astrid Vélez @ Astrid Vélez & Alliances

12:00 p.m.

Almuerzo de networking y reconocimiento a Sales Top Performers

1:25 p.m.

Sesiones simultáneas:

Agentes de IA: El Nuevo compañero digital del vendedor por Antonio Salguero @ Agnitu

11 reglas inviolables de la profesión de ventas por Dr. José “Joe” Diaz @ Peak Performance, Research, Training & Consulting Group, Inc.

2:15 p.m.

Navegando conversaciones y negociaciones difíciles: Transforma la tensión en progreso por Dra. Ivonne D. Arroyo @ FranklinCovey PR & DR

3:05 p.m.

Receso / Oportunidad de visitar exhibidores

3:25 p.m.

Collaboration: Moving from Me to We @ Diego Enriquez Beltranena, “El Put* amo de las ventas”

4:00 p.m.

El humor te ayuda a crecer y sanar, por Suzette Bacó y una invitada especial

4:45 p.m.

Networking Happy Hour