Gran parte del éxito y el continuo crecimiento de Evertec se debe al plan estratégico trazado por la fuerza de profesionales de servicios de pago y adquirencia de comercios dirigidos por Mike Vizcarrondo, quien posee un bachillerato en Gerencia con concentración en Finanzas de Tulane University, en Nueva Orleans, Luisiana.

Del 2020 al 2021, logró mantener activa la Red ATH®, gracias al apoyo de su equipo en modalidad remota, permitiendo la disponibilidad de este servicio vital para todas las instituciones financieras de Puerto Rico, el Caribe y los países de América Latina que sirve la empresa. Se enfocó en digitalizar pagos y transacciones a clientes de corporaciones, gobiernos, instituciones financieras y comercios, ayudándoles a apalancar su tecnología para optimizar los procesos de negocios. Además, lideró el lanzamiento de la primera tarjeta de débito sin contacto para uno de los principales bancos del país y la expansión del programa de tarjetas de beneficios de planes médicos para más de 300,000 usuarios; propulsó el Order and Pay Online para comercios locales, y simplificó los APIs de conexión para pequeños negocios a través del Botón de Pago.

Su agilidad e innovación quedan evidenciados en iniciativas como la campaña “Escanea y Paga”, la cual ofrece una alternativa de pago segura a través de QR Codes. Asimismo, en 2021, los proyectos a su cargo de ATH Móvil® le merecieron el Premio Excelencia en Calidad e Innovación en Tecnología, otorgado por la Asociación Hecho en Puerto Rico; y el premio de bronce en las categorías de Best Mobile Execution y Best Use Innovative Business Transformation de los SME Digital Awards.

Es miembro de la Asociación de Profesionales de Finanzas de Puerto Rico, ocupando el puesto de presidente Emérito. Asimismo, Mike promueve el voluntariado en las actividades comunitarias de Evertec y el deporte en sus intervenciones como coach de fútbol.