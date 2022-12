En una persona con historial de diabetes, la hipoglucemia se define como un nivel de azúcar en la sangre por debajo de 70 mg/dL. Sucede con mayor frecuencia en personas diagnosticadas con diabetes que toman ciertos medicamentos para controlar el azúcar en la sangre, ya sea una píldora o inyecciones.

Las complicaciones

De no ser tratada, puede provocar convulsiones, pérdida del conocimiento y, en casos graves, la muerte. De ahí la importancia de que el paciente, junto con su familia, amigos y compañeros de trabajo, conozcan los signos de un episodio de hipoglucemia y cómo responder rápidamente.

Estar preparado para un episodio de hipoglucemia incluye reconocer sus signos y síntomas. Los síntomas más comunes incluyen: palpitaciones, temblores, mareos, sudoración o náuseas. Estos son signos de que tu cuerpo está tratando de corregir un nivel bajo de azúcar en la sangre y se desata una respuesta contrarreguladora. Con esta respuesta, tu cuerpo reduce la insulina que produce, aumenta la producción de una hormona llamada glucagón (la hormona antiinsulina) y aumenta la adrenalina. Muchos de los síntomas de la hipoglucemia provienen, precisamente, de esta liberación de adrenalina. Cuando el nivel de azúcar en la sangre baja aún más, puede provocar cambios en comportamiento (como un temperamento más irritable), dificultad para tomar decisiones y generar confusión. Esto sucede porque tu cerebro depende de la glucosa para funcionar correctamente.

Lo que debes hacer: la regla de los 15

Es de suma importancia tener una respuesta planificada para el tratamiento del nivel bajo de azúcar en la sangre. Por otra parte, reaccionar de forma exagerada a la hipoglucemia, comiendo o bebiendo más azúcar de la necesaria y luego, evitando los medicamentos, suele ocurrir porque los síntomas de la hipoglucemia son muy desagradables y ocasionan temor a sufrir de una hipoglucemia grave.

Seguir la regla de los 15 es una buena manera de garantizar una respuesta adecuada a la hipoglucemia

La regla de 15 consiste en comer o beber 15 gramos de carbohidratos simples si tu nivel de azúcar en la sangre es inferior a 70, o si tienes síntomas de hipoglucemia y no puedes medir tu nivel de azúcar en la sangre de inmediato. Ejemplos de 15 gramos de carbohidratos simples incluyen 4 onzas de jugo de frutas, o 4 onzas de refresco regular, o cuatro tabletas de glucosa (disponibles en cualquier droguería o farmacia), o un tubo de 15 gramos de gel de glucosa. Luego de 15 minutos, debes medir tu nivel de glucosa en la sangre nuevamente y, si está por encima de 70 mg/dL, debes ingerir una merienda pequeña que contenga proteínas y carbohidratos como queso y galletas saladas, o la mitad de un emparedado de mantequilla de maní. Por el contrario, si, luego de esos 15 minutos, tu nivel de glucosa en la sangre sigue siendo inferior a 70 mg/dL, o si no puedes verificar tu nivel de azúcar en la sangre, pero tus síntomas no han mejorado, debes repetir los pasos descritos previamente y volver a medir tu azúcar 15 minutos más tarde.

Si alguien que conoces con historial de diabetes enfrenta síntomas de hipoglucemia y no puede seguir los pasos descritos anteriormente, necesitará de tu ayuda. Es importante llamar al 9-1-1, pero una respuesta inmediata a la hipoglucemia puede salvarle la vida. Cuando la persona que experimenta hipoglucemia no puede tragar con seguridad, dependerá de la administración de glucagón. El glucagón es una hormona que contrarresta el efecto de la insulina y, por consiguiente, eleva el azúcar en la sangre. Este medicamento existe en diferentes formulaciones, como una inyección que requiere reconstitución antes de ser administrada, glucagón intranasal o glucagón listo para inyectar.

Llevar contigo un kit de glucagón es una buena idea, si tienes riesgo de hipoglucemia. Es esencial que eduques a tu familia, amigos y compañeros de trabajo con quien pasas mucho tiempo sobre cómo usar un kit de glucagón y dejarles saber en dónde lo guardas: la administración de glucagón no se limita a los profesionales de la salud.

Una respuesta importante, pero, a menudo olvidada, es la prevención de eventos futuros. Después de un episodio de hipoglucemia, es esencial determinar qué lo causó para prevenir episodios en el futuro.

Las causas más comunes incluyen evitar comidas, mayor actividad física o dosis excesiva de medicamentos. Es útil tomar nota del posible factor precipitante e informar a tu equipo de atención médica de la diabetes sobre tales episodios. Esto permite la discusión de cómo prevenir episodios futuros y guiar los cambios en tu régimen de medicamentos.

La autora es endocrinóloga en entrenamiento.