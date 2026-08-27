La temporada de huracanes continúa representando un reto para la población puertorriqueña, que, año tras año, se prepara para protegerse del eventual azote de un fenómeno atmosférico.

Sin embargo, además de los ciclones, “la ciudadanía se enfrenta a otros desafíos que pudiesen convertirse en emergencias, entre estos, la sequía, los incendios forestales, el polvo del Sahara y el calor extremo”, dijo la meteoróloga Ada Monzón.

Panorama climático: el efecto de El Niño

El clima actual está influenciado por el fenómeno El Niño —un evento periódico que regula las temperaturas del océano Pacífico, provocando efectos en el clima mundial, según se explica en la página web del EcoExploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico.

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La presencia de este fenómeno disminuye el desarrollo de lluvias sobre el área del Caribe, una situación que ha aumentado la sequía en la zona, y que ya ocasionó el racionamiento de agua, principalmente en la zona norte de la isla.

Esto se une al aumento de las temperaturas a consecuencia del calentamiento global y el alza en incidentes de fuegos forestales, por lo que las condiciones de vida en el trópico se han hecho más difíciles en los pasados meses.

A tales efectos, Monzón destacó una serie de recomendaciones prácticas para enfrentar las emergencias ambientales.

Cómo mantenerte a salvo ante una amenaza de calor extremo

Procura hidratarte constantemente.

Evita tomar bebidas alcohólicas o azucaradas porque puedes correr el riesgo de deshidratación.

Consume frutas y vegetales frescos.

Evita utilizar ropa oscura o de telas que generen calor.

Si trabajas en exteriores, procura buscar áreas de sombra para protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Identifica un oasis de aire fresco para tener un alivio al calor extremo.

Si es posible, dirígete a un sitio con aire acondicionado.

Lleva contigo un abanico portátil.

Limita las actividades al aire libre en horarios donde las temperaturas estén más altas.

Debes estar atento a la posibilidad de calambres, agotamiento e insolación por el calor.

Nunca dejes solos a los niños ni a las mascotas en vehículos cerrados.

Toma en serio las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología en cuanto al calor extremo.

Protégete del impacto en la calidad del aire de los fuegos forestales y el polvo del Sahara

La combinación de fuegos forestales con el polvo del Sahara se convierte en un problema de salud pública.

Cada particulado es distinto, pero representa un peligro, especialmente en niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias, ya que puede ocasionar complicaciones de salud.

Para protegerte de ambos eventos

Consulta diariamente las alertas meteorológicas y del Índice de Calidad del Aire para planificar las actividades al aire libre.

Cierra las puertas y ventanas de la casa.

Mantente hidratado y, de ser posible, en un espacio con aire acondicionado.

Evita las actividades al aire libre cuando la calidad del aire sea desfavorable.

Contacta a tu médico ante la posibilidad de comenzar un tratamiento preventivo contra el asma u otra afección del sistema respiratorio.

Al ducharte, lávate el cabello para eliminar las partículas que puedan haberse depositado en él.

Si vas a salir, utiliza mascarilla y gafas para reducir la exposición de las vías respiratorias y los ojos al particulado.

Ante la presencia de humo de fuegos forestales

Evita permanecer al aire libre y limita la exposición a la humareda.

Utiliza un filtro HEPA o una mascarilla en el hogar para reducir la concentración de partículas.

No descartes mover a tus familiares con enfermedades respiratorias a un lugar seguro hasta que cesen los efectos del incendio.

Evita la quema o las actividades que puedan iniciar un incendio.

Qué hacer para tratar un golpe de calor antes de que llegue a ser una emergencia médica, según el Departamento de Salud de Puerto Rico

1. Llama al 911 de inmediato.

2. Lleva a la persona a un sitio más fresco.

3. Ayuda a bajar la temperatura de la persona poco a poco: utiliza paños fríos o mojados; rocíale agua fría, o envuelve a la persona en una sábana mojada, fría y abanícala.

4. No le des a tomar bebida alguna.

5. Si el personal médico no ha llegado, llama a la sala de emergencias del hospital y pide instrucciones adicionales.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.