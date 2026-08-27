Consciente de los múltiples riesgos climáticos que enfrenta la comunidad puertorriqueña, Supermercados Selectos ha fortalecido sus esfuerzos educativos para promover una cultura de preparación que permita a las familias responder mejor a las diversas amenazas naturales.

La realidad que vive Puerto Rico confirma que la preparación ya no puede limitarse a la temporada de huracanes. El aumento en la frecuencia e intensidad de algunos eventos asociados al cambio climático exige que los ciudadanos, las empresas y las comunidades adopten una visión más amplia del manejo de riesgos y la resiliencia.

“Desde hace años, Supermercados Selectos mantiene instrumentos educativos para brindar información confiable a la población. Sin embargo, en el 2026 hemos ampliado los temas que abordan nuestros expertos para responder a esta nueva realidad”, expresó Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena de supermercados. Nuestro archipiélago está cada vez más expuesto a sequías, calor extremo y eventos de polvo del Sahara. Mientras, en su entorno, países como Venezuela y Colombia han sido afectados por terremotos.

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Este año, Selectos renovó su alianza educativa con la destacada meteoróloga Ada Monzón para brindar información práctica y confiable a la población sobre estos riesgos. A través de cápsulas informativas, materiales educativos y esfuerzos de orientación comunitaria, la cadena busca que la preparación forme parte de la vida cotidiana de las familias puertorriqueñas.

“Creemos que la preparación comienza con la educación. Una familia informada y preparada está en mejor posición para tomar decisiones acertadas cuando llegue la emergencia”, dijo Rodríguez.

La directora ejecutiva sostuvo que la iniciativa cobra aún más relevancia en un contexto en el que los expertos advierten que los efectos del cambio climático en el Caribe se sentirán con mayor intensidad a medida que pasen los años. Durante los últimos meses, Puerto Rico ya ha experimentado períodos más prolongados de calor intenso, desafíos en la disponibilidad de agua y la presencia frecuente de polvo del Sahara. A esto se suman amenazas naturales propias de la región, como la actividad sísmica y el riesgo de tsunamis.

Estos recursos educativos enfatizan la preparación de planes de acción y abastos necesarios para asegurar el bienestar básico de las familias y sus mascotas ante las distintas amenazas, explicó Rodríguez.

Los especialistas coinciden en que los miembros de cada hogar deben conocer los riesgos a los que están expuestos, revisar continuamente sus planes familiares de emergencia y mantenerse informados a través de fuentes confiables.

Como parte de su compromiso con el bienestar colectivo, Selectos también trabaja continuamente para fortalecer sus procesos operativos y garantizar la disponibilidad de productos esenciales en situaciones de emergencia. La empresa mantiene planes de abastecimiento y coordinación que le permiten responder con agilidad ante eventos que puedan afectar las cadenas de suministro o la operación habitual de sus 41 tiendas.

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“Sabemos que las comunidades cuentan con nosotros en momentos difíciles. Por eso, trabajamos durante todo el año para mantener procesos que ayuden a garantizar el acceso a los alimentos y artículos esenciales cuando más se necesitan”, indicó, por su parte, el presidente de la Junta de Directores de la empresa, Juan Daniel Ramos.

Más allá de la continuidad operacional, la cadena ha desarrollado una larga tradición de apoyo comunitario en emergencias, colaborando con iniciativas de ayuda y asistencia dirigidas a las poblaciones afectadas por desastres naturales.

“Prepararnos no debe ser una reacción temporal ante una amenaza inminente. Nuestro llamado es convertir la preparación en un hábito permanente que fortalezca la seguridad y la resiliencia de nuestras familias y comunidades”, añadió Ramos.