( Suministrada )

Elabora un plan familiar que contenga rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Incluye a tus mascotas en el plan familiar.

Mantén los documentos importantes en bolsas impermeables, entre estos, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, seguro médico, documentos legales y financieros, póliza de seguro, entre otros.

Prepara un kit con suministros de emergencia.

con suministros de emergencia. Separa agua adicional y alimentos para tus mascotas.

Prepara una reserva de medicamentos de emergencia para 2 o 3 semanas.

Distribuye las tareas y responsabilidades, según la edad y capacidad de cada integrante de la familia.

Identifica qué necesidades particulares tiene cada persona que vive bajo tu techo.

Asegúrate de comunicar a las autoridades o líderes comunitarios, si en el hogar hay encamados, personas con dificultad de movimiento o pacientes que requieran diálisis, insulina o tratamiento para el cáncer, entre otras afecciones de salud.

Mitiga los posibles daños que puedan surgir en la vivienda por los vientos de tormenta o huracanados, mediante la instalación de tormenteras o paneles en puertas y ventanas.

Haz un inventario de las cosas que hay dentro de la casa y documéntalo con fotos.

Revisa si el lugar donde vives se convirtió en una zona inundable o propensa a deslizamientos de terreno.

Si utilizas un generador eléctrico, verifica que esté en buen estado y si funciona.

¿Qué hacer durante un huracán?

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) lo detalla:

Conserva la calma y mantén informados a tus familiares.

Continúa escuchando la radio para obtener información o instrucciones acerca de la trayectoria del huracán.

Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía eléctrica.

Cierra las llaves de gas y agua.

Mantente alejado de puertas y ventanas.

No incendies velas, usa linternas.

Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de forma frontal.

No salgas hasta que las autoridades indiquen que es seguro salir.

¿Qué hacer después del huracán?

NMEAD enlista las siguientes acciones:

Sintoniza la radio o las noticias para obtener la información actualizada.

Mantente alerta en caso de lluvias prolongadas y posibles inundaciones aunque haya pasado la emergencia o evento.

En caso de que tú o tu familia queden separados, usen su plan familiar de emergencia.

Conduce solo si es necesario, evita los caminos y puentes inundados.

Inspecciona si tu vivienda sufrió daños. Toma fotografías de los daños para la reclamación del seguro.

Evita beber o preparar alimentos con agua del grifo hasta que estés seguro de que no está contaminada.

Utiliza el teléfono solo para llamadas de emergencia.

Nunca uses un generador dentro de la casa, garaje, sótano o áreas similares.

Si no puedes regresar a tu hogar, localiza el refugio más cercano.

Usa ropa protectora y ten cuidado al limpiar escombros para evitar lesiones.

Qué incluye el “kit” de emergencia

Sigue este listado de NMEAD:

Agua y alimentos no perecederos para 14 días mínimos

Batería o cargador adicional para el teléfono celular

Radio de batería que reciba alertas de tono de radio meteorológico NOAA y baterías adicionales

Linterna y baterías adicionales

Kit de primeros auxilios

de primeros auxilios Pito para pedir ayuda

Mascarilla contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado y cinta adhesiva para refugiarse en el lugar

Toallitas húmedas (wipes)

Bolsas de basura

Llave o alicates que no produzcan chispas para apagar los servicios básicos (agua, gas)

Abrelatas (si el kit contiene alimentos enlatados)

Mapas del área

Espejuelos y medicamentos recetados

Fórmula infantil y pañales

Alimentos, agua y suministros para tu mascota

Copia de los documentos importantes, como copias de pólizas de seguro, identificación y registros de cuentas bancarias en un recipiente impermeable portátil

Dinero en efectivo

Saco para dormir o manta abrigada para cada persona

Cambio completo de ropa que incluya una camisa, pantalones largos, medias y zapatos cerrados

Extintor de incendios

Artículos de higiene y desinfectante de manos

Vasos de cartón, platos y utensilios desechables, toallas de papel

Papel y lápiz

Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.