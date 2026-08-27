  • Elabora un plan familiar que contenga rutas de evacuación y puntos de encuentro.
  • Incluye a tus mascotas en el plan familiar.
  • Mantén los documentos importantes en bolsas impermeables, entre estos, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, seguro médico, documentos legales y financieros, póliza de seguro, entre otros.
  • Prepara un kit con suministros de emergencia.
  • Separa agua adicional y alimentos para tus mascotas.
  • Prepara una reserva de medicamentos de emergencia para 2 o 3 semanas.
  • Distribuye las tareas y responsabilidades, según la edad y capacidad de cada integrante de la familia.
  • Identifica qué necesidades particulares tiene cada persona que vive bajo tu techo.
  • Asegúrate de comunicar a las autoridades o líderes comunitarios, si en el hogar hay encamados, personas con dificultad de movimiento o pacientes que requieran diálisis, insulina o tratamiento para el cáncer, entre otras afecciones de salud.
  • Mitiga los posibles daños que puedan surgir en la vivienda por los vientos de tormenta o huracanados, mediante la instalación de tormenteras o paneles en puertas y ventanas.
  • Haz un inventario de las cosas que hay dentro de la casa y documéntalo con fotos.
  • Revisa si el lugar donde vives se convirtió en una zona inundable o propensa a deslizamientos de terreno.
  • Si utilizas un generador eléctrico, verifica que esté en buen estado y si funciona.

¿Qué hacer durante un huracán?

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) lo detalla:

  • Conserva la calma y mantén informados a tus familiares.
  • Continúa escuchando la radio para obtener información o instrucciones acerca de la trayectoria del huracán.
  • Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía eléctrica.
  • Cierra las llaves de gas y agua.
  • Mantente alejado de puertas y ventanas.
  • No incendies velas, usa linternas.
  • Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de forma frontal.
  • No salgas hasta que las autoridades indiquen que es seguro salir.

¿Qué hacer después del huracán?

NMEAD enlista las siguientes acciones:

  • Sintoniza la radio o las noticias para obtener la información actualizada.
  • Mantente alerta en caso de lluvias prolongadas y posibles inundaciones aunque haya pasado la emergencia o evento.
  • En caso de que tú o tu familia queden separados, usen su plan familiar de emergencia.
  • Conduce solo si es necesario, evita los caminos y puentes inundados.
  • Inspecciona si tu vivienda sufrió daños. Toma fotografías de los daños para la reclamación del seguro.
  • Evita beber o preparar alimentos con agua del grifo hasta que estés seguro de que no está contaminada.
  • Utiliza el teléfono solo para llamadas de emergencia.
  • Nunca uses un generador dentro de la casa, garaje, sótano o áreas similares.
  • Si no puedes regresar a tu hogar, localiza el refugio más cercano.
  • Usa ropa protectora y ten cuidado al limpiar escombros para evitar lesiones.

Qué incluye el “kit” de emergencia

Sigue este listado de NMEAD:

  • Agua y alimentos no perecederos para 14 días mínimos
  • Batería o cargador adicional para el teléfono celular
  • Radio de batería que reciba alertas de tono de radio meteorológico NOAA y baterías adicionales
  • Linterna y baterías adicionales
  • Kit de primeros auxilios
  • Pito para pedir ayuda
  • Mascarilla contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado y cinta adhesiva para refugiarse en el lugar
  • Toallitas húmedas (wipes)
  • Bolsas de basura
  • Llave o alicates que no produzcan chispas para apagar los servicios básicos (agua, gas)
  • Abrelatas (si el kit contiene alimentos enlatados)
  • Mapas del área
  • Espejuelos y medicamentos recetados
  • Fórmula infantil y pañales
  • Alimentos, agua y suministros para tu mascota
  • Copia de los documentos importantes, como copias de pólizas de seguro, identificación y registros de cuentas bancarias en un recipiente impermeable portátil
  • Dinero en efectivo
  • Saco para dormir o manta abrigada para cada  persona
  • Cambio completo de ropa que incluya una camisa, pantalones largos, medias y zapatos cerrados
  • Extintor de incendios
  • Artículos de higiene y desinfectante de manos
  • Vasos de cartón, platos y utensilios desechables, toallas de papel
  • Papel y lápiz
  • Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.