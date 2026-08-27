Lo que necesitas hacer antes del huracán
Aunque la presente temporada de huracanes es algo atípica debido al fenómeno de El Niño, es necesario repasar los planes de emergencia y preparación. Utiliza la lista de preparación recomendada por la meteoróloga Ada Monzón
Presentado por
PUBLICIDAD
- Elabora un plan familiar que contenga rutas de evacuación y puntos de encuentro.
- Incluye a tus mascotas en el plan familiar.
- Mantén los documentos importantes en bolsas impermeables, entre estos, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, seguro médico, documentos legales y financieros, póliza de seguro, entre otros.
- Prepara un kit con suministros de emergencia.
- Separa agua adicional y alimentos para tus mascotas.
- Prepara una reserva de medicamentos de emergencia para 2 o 3 semanas.
- Distribuye las tareas y responsabilidades, según la edad y capacidad de cada integrante de la familia.
- Identifica qué necesidades particulares tiene cada persona que vive bajo tu techo.
- Asegúrate de comunicar a las autoridades o líderes comunitarios, si en el hogar hay encamados, personas con dificultad de movimiento o pacientes que requieran diálisis, insulina o tratamiento para el cáncer, entre otras afecciones de salud.
- Mitiga los posibles daños que puedan surgir en la vivienda por los vientos de tormenta o huracanados, mediante la instalación de tormenteras o paneles en puertas y ventanas.
- Haz un inventario de las cosas que hay dentro de la casa y documéntalo con fotos.
- Revisa si el lugar donde vives se convirtió en una zona inundable o propensa a deslizamientos de terreno.
- Si utilizas un generador eléctrico, verifica que esté en buen estado y si funciona.
¿Qué hacer durante un huracán?
El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) lo detalla:
- Conserva la calma y mantén informados a tus familiares.
- Continúa escuchando la radio para obtener información o instrucciones acerca de la trayectoria del huracán.
- Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía eléctrica.
- Cierra las llaves de gas y agua.
- Mantente alejado de puertas y ventanas.
- No incendies velas, usa linternas.
- Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de forma frontal.
- No salgas hasta que las autoridades indiquen que es seguro salir.
¿Qué hacer después del huracán?
NMEAD enlista las siguientes acciones:
- Sintoniza la radio o las noticias para obtener la información actualizada.
- Mantente alerta en caso de lluvias prolongadas y posibles inundaciones aunque haya pasado la emergencia o evento.
- En caso de que tú o tu familia queden separados, usen su plan familiar de emergencia.
- Conduce solo si es necesario, evita los caminos y puentes inundados.
- Inspecciona si tu vivienda sufrió daños. Toma fotografías de los daños para la reclamación del seguro.
- Evita beber o preparar alimentos con agua del grifo hasta que estés seguro de que no está contaminada.
- Utiliza el teléfono solo para llamadas de emergencia.
- Nunca uses un generador dentro de la casa, garaje, sótano o áreas similares.
- Si no puedes regresar a tu hogar, localiza el refugio más cercano.
- Usa ropa protectora y ten cuidado al limpiar escombros para evitar lesiones.
Qué incluye el “kit” de emergencia
Sigue este listado de NMEAD:
- Agua y alimentos no perecederos para 14 días mínimos
- Batería o cargador adicional para el teléfono celular
- Radio de batería que reciba alertas de tono de radio meteorológico NOAA y baterías adicionales
- Linterna y baterías adicionales
- Kit de primeros auxilios
- Pito para pedir ayuda
- Mascarilla contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado y cinta adhesiva para refugiarse en el lugar
- Toallitas húmedas (wipes)
- Bolsas de basura
- Llave o alicates que no produzcan chispas para apagar los servicios básicos (agua, gas)
- Abrelatas (si el kit contiene alimentos enlatados)
- Mapas del área
- Espejuelos y medicamentos recetados
- Fórmula infantil y pañales
- Alimentos, agua y suministros para tu mascota
- Copia de los documentos importantes, como copias de pólizas de seguro, identificación y registros de cuentas bancarias en un recipiente impermeable portátil
- Dinero en efectivo
- Saco para dormir o manta abrigada para cada persona
- Cambio completo de ropa que incluya una camisa, pantalones largos, medias y zapatos cerrados
- Extintor de incendios
- Artículos de higiene y desinfectante de manos
- Vasos de cartón, platos y utensilios desechables, toallas de papel
- Papel y lápiz
- Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.