Los recientes terremotos en Venezuela, Indonesia, Colombia y Perú nos enfrentan nuevamente a la realidad sísmica de Puerto Rico.

Por tal razón, la meteoróloga y científica Ada Monzón aconsejó seguir la principal lección que salva vidas: “No debemos esperar a que ocurra un terremoto, hay que estar siempre preparados”.

Un terremoto o sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Entre los sitios más frecuentados están los supermercados, los restaurantes y las tiendas por departamento. Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en estos comercios, debes saber qué hacer. Toma nota y practica los consejos de la experta.

Si estás haciendo compra en algún comercio

Mantén la calma.

Protege tu cabeza, nuca y pecho.

Puedes utilizar el carrito de compras o alguna caja vacía como escudo para evitar golpearte con objetos que estén cayendo.

No intentes correr mientras está temblando porque puedes lastimarte u ocasionar algún accidente que afecte a otras personas.

Identifica en qué área del comercio te encuentras.

Visualiza qué objetos te pudieran caer encima.

Trata de ubicarte en espacios abiertos.

Aléjate de anaqueles donde haya productos envasados en cristal, tales como alimentos, bebidas u otros artículos de vidrio que, al caerse, puedan causarte alguna cortadura.

Apártate de las repisas que contengan detergentes, ya que corres el riesgo de que se derramen provocando que resbales o te intoxiques.

No te escudes en góndolas que sean más altas que anchas porque pueden caerse e impactarte.

Al culminar el temblor, identifica la salida.

Atiende las instrucciones que emitan la gerencia o los empleados para un desalojo ordenado y seguro.

Permite que los niños, los adultos mayores, las embarazadas o personas con alguna discapacidad puedan acomodarse entre los primeros espacios para salir del local.

Una vez afuera, identifica un área abierta, preferiblemente el estacionamiento.

Aléjate de postes o cables en el suelo que puedan ponerte en riesgo.

Prepárate para las réplicas.

Si trabajas en un comercio

Protege tu cabeza, nuca y pecho.

Trata de ubicarte en un espacio abierto, lejos de cristalería y detergentes.

Si trabajas en el almacén, deberás alejarte de los anaqueles que puedan colapsar y caerte encima.

Si estás en un centro de distribución de productos donde hay equipo pesado, sepárate de la maquinaria que pueda moverse con el remezón.

Debes tener claro cuáles son las instrucciones para cuando termine el temblor, cómo van a moverse las personas hacia el exterior o áreas libres, excepto si hay postes.

Es casi seguro que el edificio no vaya a desplomarse, pero habrá elementos no estructurales que puedan caerse o productos que estén derramados por el suelo.

Recomendaciones para los patronos

Coordinar el plan de emergencias con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

Discutir el plan de emergencias con los empleados.

Identificar qué empleados cuentan con algún curso en el manejo de emergencias e intervención con personas heridas.

Brindar apoyo en las actividades de desalojo, identificación de afectados y potenciales escenarios de desastre.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.