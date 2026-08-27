¿Y si tiembla mientras estás comprando?
Guía de respuesta rápida para los clientes, empleados y patronos
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Los recientes terremotos en Venezuela, Indonesia, Colombia y Perú nos enfrentan nuevamente a la realidad sísmica de Puerto Rico.
Por tal razón, la meteoróloga y científica Ada Monzón aconsejó seguir la principal lección que salva vidas: “No debemos esperar a que ocurra un terremoto, hay que estar siempre preparados”.
Un terremoto o sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Entre los sitios más frecuentados están los supermercados, los restaurantes y las tiendas por departamento. Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en estos comercios, debes saber qué hacer. Toma nota y practica los consejos de la experta.
Si estás haciendo compra en algún comercio
- Mantén la calma.
- Protege tu cabeza, nuca y pecho.
- Puedes utilizar el carrito de compras o alguna caja vacía como escudo para evitar golpearte con objetos que estén cayendo.
- No intentes correr mientras está temblando porque puedes lastimarte u ocasionar algún accidente que afecte a otras personas.
- Identifica en qué área del comercio te encuentras.
- Visualiza qué objetos te pudieran caer encima.
- Trata de ubicarte en espacios abiertos.
- Aléjate de anaqueles donde haya productos envasados en cristal, tales como alimentos, bebidas u otros artículos de vidrio que, al caerse, puedan causarte alguna cortadura.
- Apártate de las repisas que contengan detergentes, ya que corres el riesgo de que se derramen provocando que resbales o te intoxiques.
- No te escudes en góndolas que sean más altas que anchas porque pueden caerse e impactarte.
- Al culminar el temblor, identifica la salida.
- Atiende las instrucciones que emitan la gerencia o los empleados para un desalojo ordenado y seguro.
- Permite que los niños, los adultos mayores, las embarazadas o personas con alguna discapacidad puedan acomodarse entre los primeros espacios para salir del local.
- Una vez afuera, identifica un área abierta, preferiblemente el estacionamiento.
- Aléjate de postes o cables en el suelo que puedan ponerte en riesgo.
- Prepárate para las réplicas.
Si trabajas en un comercio
- Protege tu cabeza, nuca y pecho.
- Trata de ubicarte en un espacio abierto, lejos de cristalería y detergentes.
- Si trabajas en el almacén, deberás alejarte de los anaqueles que puedan colapsar y caerte encima.
- Si estás en un centro de distribución de productos donde hay equipo pesado, sepárate de la maquinaria que pueda moverse con el remezón.
- Debes tener claro cuáles son las instrucciones para cuando termine el temblor, cómo van a moverse las personas hacia el exterior o áreas libres, excepto si hay postes.
- Es casi seguro que el edificio no vaya a desplomarse, pero habrá elementos no estructurales que puedan caerse o productos que estén derramados por el suelo.
Recomendaciones para los patronos
- Coordinar el plan de emergencias con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.
- Discutir el plan de emergencias con los empleados.
- Identificar qué empleados cuentan con algún curso en el manejo de emergencias e intervención con personas heridas.
- Brindar apoyo en las actividades de desalojo, identificación de afectados y potenciales escenarios de desastre.
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.