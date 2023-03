La enfermedad neumocócica invasiva es una infección causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, conocida como neumococo. Estas infecciones se consideran invasivas, porque irrumpen en partes del cuerpo que generalmente están libres de microbios. El neumólogo y director médico del Hospital Menonita Caguas, doctor Edgardo Cartagena Ayala, informó que pueden afectar a niños y adultos, y que existen diferentes tipos de infección.

“Cuando hablamos de invasiva, generalmente, se refiere a la pulmonía, pero puede producir meningitis, que es inflamación del cerebro; otitis media, que es infección del oído; y bacteriemia, que es una infección en la sangre”, detalló el neumólogo especialista en adultos. No obstante, Cartagena Ayala especificó que cuando el neumococo invasivo provoca pulmonía e infección en la sangre es cuando se habla de una infección severa.

PUBLICIDAD

Según el doctor, una pulmonía severa puede causar:

tos

fiebre

falta de aire

dolor de pecho

Aunque la mayoría de las infecciones neumocócicas son leves, también pueden llevar al paciente a presentar complicaciones importantes. Entre estas, el neumólogo mencionó un fallo respiratorio con la necesidad de intubación y ventilador; un empiema, que es una infección con pus alrededor del pulmón; o una pericarditis, que es una inflamación de la capa que cubre el corazón.

Además, Cartagena señaló que la población con mayor predisposición son los niños menores de cinco años, los mayores de 60 años y, entre medio, todas las personas que sufran de alguna enfermedad debilitante como: el fallo cardíaco, fallo renal, fallo hepático, diabetes o asma severa. De igual forma, catalogó como una subpoblación especial en riesgo a las personas que tuvieron que sacarle el bazo por algún trauma o accidente, ya que pierden las defensas naturales del cuerpo contra este tipo de bacterias. Fumar y el alto consumo de alcohol también elevan el riesgo de sufrir enfermedad neumocócica invasiva.

El tratamiento dependerá del tipo de infección y de los factores de riesgo que tenga el paciente. Por eso, el neumólogo instó a que tan pronto se presenten los síntomas la persona visite a su médico. “Al ser una bacteria, depende de un diagnóstico temprano, porque, mientras más rápido se empieza el tratamiento de antibiótico, mayor [es] la posibilidad de que su desenlace sea adecuado. Cuando se hace el diagnóstico de neumonía, aunque sea un paciente joven sin condiciones crónicas, siempre hay un porcentaje que se puede complicar, incluso pudieran fallecer. Mientras que, a medida que estas infecciones se presentan en pacientes mayores o jovencitos que estén debilitados por alguna condición, aumenta la posibilidad de complicaciones o de que las cosas no salgan como queremos”, informó el director médico.

PUBLICIDAD

Por consiguiente, el neumólogo aseguró que la mejor manera de proteger a las personas o pacientes es con el esquema de vacunación que le corresponda por su edad y por sus factores de riesgo. “La vacuna es bien segura; es de las que menos efectos adversos tiene. Los efectos son mínimos y, en general, es muy bien tolerada. Ahora mismo, existen varias opciones en el mercado, por ende, la persona debe orientarse con su médico para, de acuerdo con su edad, saber cuál es el mejor régimen. Todas tienen sus ventajas y desventajas”, sostuvo. Esta vacuna es exclusiva para evitar el contagio, no para tratar la condición, y ayuda al sistema inmunitario a combatir cepas específicas causantes de la enfermedad neumocócica.

Si bien el director médico del Hospital Menonita reconoció que existen miedos genuinos sobre las vacunas, instó a las personas a que no se queden con las inquietudes o preocupaciones. “La exhortación es a que se orienten sobre las diversas opciones de vacunas disponibles en la actualidad, porque son nuestra primera línea de defensa. No debemos dejarnos llevar por información incorrecta, de fuentes que no sea científicas o que no estén velando por las mejores opciones para nuestros pacientes”, recalcó el especialista. A su vez, sugirió al médico como una fuente confiable.

Por último, Cartagena Ayala sostuvo que, hasta el momento, las vacunas continúan como la opción más segura para enfermedades que son prevenibles por vacunas y que si no existe una contraindicación válida no hay razón para no vacunarse contra estas enfermedades, que describió como relativamente comunes.

“Es muy triste ver cuando atacan severamente a un paciente que pudo estar protegido con una simple vacuna”, confesó. ¡Protege tu salud! Pregúntale a tu médico sobre los riesgos y si la vacuna neumocócica es adecuada para ti.