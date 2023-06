Desde que se matriculó en un curso de Bioquímica durante su bachillerato, Rachell Martínez Ramírez supo que había despertado una pasión nunca antes explorada y que su futuro en las ciencias cobraría un rumbo distinto. Tras varios años, una secuencia de desastres naturales sin precedente y un receso académico, Martínez Ramírez está por finalizar un grado doctoral en Bioquímica en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Hace unos meses, la científica de 31 años, oriunda de Ponce, recibió la noticia de que había sido aceptada a un programa posdoctoral en Genentech, considerada por muchos como la compañía fundadora de la biotecnología, para continuar sus investigaciones. El competitivo programa le proporcionaría la oportunidad de continuar sus estudios centrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas en el intestino, por lo que solicitó con la expectativa de poder adentrarse en el mundo de la “biofarmacia para estudiar nuevos tratamientos y desarrollos de métodos para ayudar a más pacientes”, señaló esperanzada.

PUBLICIDAD

Martínez Ramírez mencionó agradecida la inspiración y la oportunidad que le brindó el Recinto de Ciencias Médicas de poder adelantar sus intereses científicos, gracias a la mentoría del doctor Abel Baerga, bajo cuya supervisión sintió que le sacó muchísimo provecho al programa. “El recinto me dio la oportunidad de entrenarme en áreas que jamás pensé que iba a tener la posibilidad de explorar, tuve mucho apoyo de tantas personas, de mi supervisor, mis colegas, el laboratorio, mis profesores, y tantos más que me ayudaron a expandirme”, recordó con gratitud.

El camino hacia estos logros se nutrió de una serie de experiencias que, aunque fuera de los confines del laboratorio, le ayudaron a definir el tipo de profesional que luego se convertiría. Pues, antes de anclarse en la academia como plataforma para expandir su alcance científico, Martínez fue maestra por un año y recordó la experiencia como una que le “ayudó a pausar y reconectar para atreverme a hacer lo que quería hacer”, puntualizó.

Para Martínez, encontrar puntos de convergencia entre la ciencia y la acción comunitaria ha sido fundamental en su desarrollo profesional. Tanto es así que, mientras cursaba el doctorado, revisitó su pasión por la educación al emprender, junto con un grupo de compañeros, una jornada de visitas periódicas a las escuelas públicas del país para dar charlas sobre “la ciencia en Puerto Rico, el tipo de investigación que cada uno hacía, nuestras vidas y nuestras trayectorias. Fue increíble llevar esta información y ver el interés en tantos jóvenes que no conocen toda la ciencia que se hace en Puerto Rico. Esta fue mi oportunidad de llevar el mensaje de que la investigación científica no solo es importante, sino posible, y poder hacerlo me continúa brindando mucha satisfacción”, sostuvo Martínez, enalteciendo, a su vez, la calidad investigativa que se produce en Puerto Rico e invitando a los lectores a “familiarizarse con las investigaciones que hacemos aquí. A veces pensamos que hay que mirar para Europa o Estados Unidos, pero en Puerto Rico se hace muy buena ciencia”, afirmó.

PUBLICIDAD

La ponceña espera ansiosa el comienzo de su posgrado, el cual tendrá sede en la ciudad de San Francisco, donde espera permanecer por dos años. Esta marcará su primera experiencia realizando investigaciones científicas fuera de Puerto Rico y promete delinear un sinfín de posibilidades para la estudiante, próximamente doctora, quien comenzó sus estudios elementales y secundarios en el sistema de enseñanza pública de Puerto Rico para luego cursar su bachillerato en Biología y Química en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, iniciando su carrera en las ciencias.

“Siempre quise ser doctora en algo”, dijo entre risas Martínez, confesando que jamás anticipó este desenlace, pero asume el reto con mucha energía, ya que “me voy, sintiéndome preparada para aportar con mi conocimiento al quehacer científico”, finalizó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.