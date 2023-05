Llegar a la universidad es una etapa en la que los jóvenes inician una nueva forma de vida en la que, lejos de sus familias, deben procurar su bienestar físico, emocional y mental. Si bien la gran mayoría logra adaptarse exitosamente, algunos enfrentan retos que pueden sortear con la ayuda de sus pares, profesores, programas de bienestar universitario y de sus amigos y familiares en la distancia. Para que esa transición sea más exitosa, a continuación, compartimos algunas recomendaciones útiles que puedes tomar en cuenta.

Come saludablemente

Muchos estudiantes llegan a la universidad sin tener una idea de qué comer o cómo manejar su dieta mientras están lejos de casa. Se dice que, en promedio, los estudiantes de primer año ganan hasta 15 libras en exceso debido a una combinación de un aumento en el consumo de comidas altas en grasa y poco nutricionales y alcohol, estrés y un menor nivel de actividad física.

Los CDC explican que, antes de irte a la universidad, hables con tu pediatra o una nutricionista para que entiendas mejor tus necesidades nutricionales y como satisfacerlas.

Mantén una reserva de meriendas saludables.

Opta por tomar agua en lugar de jugos o refrescos.

Mantén la consistencia. Trata de mantener un horario fijo para tus comidas.

Mantente activo

Atenerse a la rutina de actividad física durante ese primer año de universidad puede ser un poco complicado, pero no imposible. ¿Cómo puedes mantenerte en forma?

Ve al gimnasio universitario. ¡Aprovecha el beneficio gratuito!

Camina por el campus o renta una bicicleta.

Practica un nuevo deporte o únete a algún club que promueva la actividad física… ¡de paso podrás hacer nuevos amigos!

Salud mental

Al iniciar sus estudios universitarios, los estudiantes enfrentan varios retos de vida que incluyen: ser independientes, establecer nuevas relaciones sociales, responsabilidad económica, cargas académicas y otras. Sin duda, esto puede causar estrés ansiedad, como la pueden causar otras razones según avanzan en sus estudios como la presión académica, el estrés de tomar una decisión sobre su carrera.

De acuerdo con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, “la transición de la escuela secundaria a la universidad puede ser desafiante. La experiencia refleja cambios dramáticos en los grupos de pares, separación de padres/cuidadores, inmersión en nuevas culturas y estilos de vida, y aprendizaje expansivo oportunidades. Además, la prevalencia y complejidad de los trastornos de salud mental entre estudiantes universitarios ha aumentado con el tiempo y pocos estudiantes universitarios buscan apoyo”.

Con este panorama, es importante que, como estudiante, conozcas los recursos de ayuda de tu institución académica, así como los de tu plan de salud. También, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan:

Evita la nostalgia de estar en casa: Intégrate a las actividades del campus y haz nuevos amigos.

Prevén la ansiedad: Duerme al menos 7 horas, evita o ingiere pocas bebidas cafeinadas y ejercítate regularmente. Si aun así la ansiedad te afecta, busca los servicios de salud disponibles en tu campus.

Observa tu humor: Es completamente normal sentirse desganado algunas veces, pero si este sentimiento persiste, pudieras estar experimentando depresión. Presta atención a síntomas como problemas para dormir, falta de energía, inhabilidad para concentrarte, problemas de alimentación, dolores de cabeza o del cuerpo que no mejoran a pesar de tratarse o si tienes pensamientos suicidas. En estos casos, debes buscar ayuda inmediatamente.

Descansa

En la medida de lo posible, sé consistente. Ve a dormir a la misma hora en las noches y levántate a la misma hora cada mañana.

Haz de cuarto y de tu cama un santuario. No hagas las asignaciones o estudies en la cama, para que no la asocies con el estrés. Trata de descansar en un lugar relajado y tranquilo.

Evita tener los electrónicos a tu lado.

Evita comer o beber (cafeína o alcohol) justo antes de dormir.

Ejercítate para liberar el estrés.

Sexualidad

Asume tu responsabilidad en cuanto a la actividad sexual. Conocer es poder.

La elección es tuya, pero recuerda que la abstinencia siempre es una opción viable.

Evita las infecciones de transmisión sexual o el embarazo. Usa protección y habla con tu pareja sobre las opciones disponibles.

Hazte la prueba. Si estás activo sexualmente, hazte la prueba para detectar el VIH.

Bebe responsablemente o no bebas

Beber en atracones puede ser bastante común en el ámbito universitario. Según los CDC, se estima que hasta el 90 % de la bebida en menores de 21 años es de atracón y que este tipo de acción en exceso puede causar dependencia al alcohol (alcoholismo), problemas del hígado, daño cerebral y problemas cardíacos. También puede provocar lesiones no intencionadas, violencia, disminución en la ejecución académica y enfrascarse en conductas de alto riesgo. Si bebe:

Conoce lo que estás bebiendo.

No bebas con el estómago vacío.

Alterna bebidas alcohólicas con no alcohólicas.

Si has bebido demasiado, pide ayuda.

Evita las drogas (ilícitas o de prescripción)

Factores como la presión de grupo, el estrés, la automedicación y la experimentación pueden inducir al uso de drogas en el ambiente universitario.

De acuerdo con un reporte especial sobre el uso de sustancias en publicado en la edición en línea de la revista Psychiatric Times, las sustancias más abusadas por los estudiantes universitarios incluyen: alcohol, cannabis, cocaína, opioides prescritos, drogas recreacionales, productos de nicotina, así como los cigarrillos electrónicos. Establece asimismo que la tendencia en el uso de sustancias entre los universitarios ha aumentado en las pasadas dos décadas.

El uso de drogas puede ser de gran riesgo para las personas, sobre todo aquellas que aún están en un proceso de desarrollo, como son los estudiantes universitarios, por lo que es importante que sigan estos consejos:

Evita mezclar las drogas (ilícitas o recetadas) con el alcohol.

Si estás medicado con ciertos medicamentos ansiolíticos o estimulantes del sistema nervioso central, no compartas tus medicamentos con nadie.

Conoce los efectos que las drogas tienen en tu salud y tu ejecución académica.

Seguridad en el campus

Conoce dónde está la oficina de seguridad o de la guardia universitaria.

Toma precauciones cuando camines de noche por el campus. Evita las áreas poco iluminadas y trata de hacerlo en grupo.

Si tienes vehículo, estaciónalo en un área bien iluminada o en la que haya mucho tráfico de personas caminando.

Cuando salgas de clases, de la biblioteca o de algún lugar que hayas visitado, está claro de hacia dónde vas después. No pares a decidirlo en la calle.

Siempre cierra con la llave la puerta de tu dormitorio.

No dejes tus pertenencias desatendidas.

Ten cuidado con lo que posteas en las redes sociales para que no reveles tu localización a extraños.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Departamento de Educació de Estados Unidos: “Supporting Child and Student Social, Emotional, Behavioral, and mental Needs”; “Mental Health and Healthy Habits in University Students: A Comparative Associative Study”; Psychiatric Times: “Substance Misuse in College Students”; Safewise.com