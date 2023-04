Un abarcador estudio genético persigue mejorar la salud de generaciones futuras, indicó Roxana Soto Abreu, coordinadora de Alcance Comunitario del Programa de Investigación All of Us del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.

All of Us es un programa de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) que está reclutando a un millón de participantes en todos los Estados Unidos para crear la base de datos de salud más grande y diversa de toda la historia. Ahora, este esfuerzo se extiende a Puerto Rico, donde el Hospital del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es una de las sedes de investigación de este importante estudio. Este esfuerzo histórico forma parte de la iniciativa nacional para avanzar la medicina de precisión.

La medicina de precisión es un campo emergente de la medicina que utiliza información sobre los genes, las proteínas y otros factores de una persona para diagnosticar y tratar mejor las enfermedades. El programa de investigación All of Us es la iniciativa de medicina de precisión más grande de los Estados Unidos. Este esfuerzo histórico proporcionará a los investigadores una gran fuente de datos para ayudar a acelerar el progreso hacia los tratamientos personalizados para todos; particularmente en áreas de salud de alta incidencia en Puerto Rico, como enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Para participar del estudio, la persona debe consentir a donar unas muestras biológicas (toma de muestra de sangre, orina), físicas (toma de presión arterial, peso, estatura), y completar unas encuestas de salud. La persona podría recibir una serie de reportes genómicos de forma gratuita por su participación. Entre ellos, el reporte de farmacogenética, que explica cómo su cuerpo reaccionaría a ciertos medicamentos. Otros dos reportes que el participante podría recibir son conocer su procedencia genética y la posibillidad de auscultar si tiene algún riesgo de padecer una enfermedad hereditaria como ciertos cánceres o enfermedades cardíacas.

Por su tiempo y colaboración en este importante estudio, el participante recibirá una compensación de $25. El estudio tiene una duración aproximada de hora y media que requiere una cita coordinada para visita en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer para la toma de medidas y muestra biológica. Este tiempo puede ser reducido si el potencial participante hace su registro mediante la página joinallofus.org/UPRCCC. De el participante necesitar asistencia técnica, el equipo del Centro Comprensivo de Cáncer cuenta con entrevistadores quienes le brindarán apoyo. Los resultados de las pruebas genéticas tardarían aproximadamente seis meses en llegar, explicó la coordinadora.

Según las estadísticas actuales de All of Us, las participantes reclutados durante los pasados cinco años en su mayoría han sido mujeres de edad avanzada y de raza blanca. Sin embargo, Soto Abreu hizo un llamado a que adultos jóvenes participen en el estudio para ampliar la diversidad de la muestra. También la investigación procura incluir más participantes Hispanos y de raza negra.

All of Us se creó en el 2017, pero Puerto Rico se unió al estudio desde el 6 de marzo de 2023. El pasado 20 de abril, este programa se convirtió en la base de datos genómica más grande del mundo. La noticia se dio a conocer como parte del Séptimo Taller sobre Periodismo de Salud que se celebró en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Entre los temas discutidos, se resaltó la importancia del periodismo de salud. La prevención se enfoca en el tratamiento de enfermedades y toma en cuenta las diferencias individuales en el estilo de vida, medioambiente y la biología del ser humano, explicaron los exponentes.

Si deseas participar del estudio All of Us, visita el Centro de Comunidades Especiales de VOCES PR, en el segundo nivel Plaza Las Américas; llama al 787-789-4008; mediante una cita, llamando al 1-800-981-0084; o accede al sitio web joinallofus.org/UPRCCC.

Los autores de esta nota son estudiantes de Comunicación en el Taller de Periodismo de Salud de VOCESPR y el Overseas Press Club de Puerto Rico: Nahara Polanco, Diego Cordero, Ezequiel Nieves y Sherian Torres de la Universidad Interamericana de Bayamón.