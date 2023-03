La salud está interconectada con todas las dimensiones del ser. Los hábitos diarios dan forma al estado de bienestar de una persona, junto a las circunstancias de vida, y otros factores como el historial médico familiar.

De este modo, aun cuando el estilo de vida no puede, por sí solo, determinar el riesgo de cáncer, sin duda tiene un impacto significativo no solo en la probabilidad de ocurrencia sino también en cómo se le hace frente.

Entre los más de 100 tipos de cáncer, hay cánceres prevenibles. Además de las prácticas saludables en el día a día, las pruebas de cernimiento para la detección temprana y las vacunas han comprobado ser herramientas poderosas.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, investigaciones científicas evidencian una estrecha relación entre la alimentación y la reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer como el de mama. Continuamente, se desarrollan más estudios que asocian los patrones alimentarios con la incidencia de cáncer y el manejo de la enfermedad.

Es el caso de un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, publicado en 2018, que vincula el alto consumo de frutas y vegetales con un riesgo menor de padecer cáncer de seno, particularmente tumores más agresivos como los ER negativos, los HER2 y los tumores de tipo basal.

“Trabajos anteriores de este grupo de investigación relacionaron la reducción del riesgo de cáncer de mama con un mayor consumo de fibra, pero los beneficios de las frutas y los vegetales hallados en este estudio parecen ser independientes de su contenido en fibra, según los investigadores”, declaró la institución en un comunicado de prensa.

En Puerto Rico, el cáncer de mama ocupa la posición número uno en las mujeres, el de próstata en hombres y el colorrectal en ambos. “Dependiendo del tipo de cáncer y el lugar de origen, hemos podido ser exitosos en el desarrollo de estrategias”, puntualizó la doctora Lourdes Feliciano López, directora médica del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR).

Elementos clave para la prevención

Mientras hay factores que no puedes controlar como la edad, el historial familiar y la exposición involuntaria a ciertos carcinógenos en el ambiente, hay otros que se consideran evitables.

Por esta razón, la también hematóloga oncóloga compartió las consideraciones generales en materia de prevención. Estas incluyen: no usar tabaco, comer sanamente y limitar el consumo de alcohol, mantener un peso adecuado, realizar actividad física diaria, protegerse de la exposición al sol, así como el seguimiento médico periódico y la vacunación.

PUBLICIDAD

Acerca del uso del tabaco, la especialista aclaró que no se refiere exclusivamente a no fumarlo, sino a otras prácticas relacionadas como mascarlo. De igual manera, las personas que no fuman, pero están expuestas al humo ambiental del tabaco también pueden desarrollar cáncer.

“El humo del cigarrillo, las pipas o los puros que fuman otras personas (humo secundario) también causa cáncer de pulmón. Cuando una persona respira el humo secundario es como si estuviera fumando”, expone la División de Prevención y Control del Cáncer, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Aunque los efectos de los cigarrillos electrónicos se siguen estudiando, se ha determinado que el aerosol que producen puede contener sustancias dañinas. “Sí hay un aumento en el riesgo de enfermedad pulmonar inflamatoria”, dijo la experta sobre el impacto del uso de estos cigarrillos.

Por otra parte, la doctora Feliciano López clarificó que “los azúcares no aumentan la probabilidad de cáncer directamente, pero el sobrepeso sí es un factor de riesgo en muchos tipos de cáncer”.

Así, la alimentación y la actividad física se convierten en aspectos muy relevantes para la prevención. Aunque no se ha podido precisar la relación del ejercicio con la reducción del riesgo en ciertos tipos de cáncer, sí se ha determinado una conexión causal en otros como el cáncer de mama y de colon, por dar solo dos ejemplos.

Con relación a ese tema, la entrevistada recomendó, al menos, 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico continuo. Así, como medida preventiva, la doctora indicó que ejercitarse contribuye a una recuperación más rápida y exitosa en las personas que están en tratamiento por la enfermedad.

PUBLICIDAD

Otras recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer incluyen: el uso diario de bloqueador solar con un factor de protección no menor de 30 y evitar actividades perjudiciales como las prácticas sexuales de alto riesgo y compartir agujas.

“El VIH es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El VIH no causa cáncer en sí mismo, pero la infección por VIH debilita el sistema inmunitario y hace que el organismo sea menos capaz de combatir otras infecciones que causan cáncer”, explica el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés).

Asimismo, los virus del papiloma humano (VPH) —que se propagan por el contacto sexual directo, incluido el sexo vaginal, oral y anal— pueden causar distintos tipos de cáncer como cervical, orofaríngeo, vaginal, de vulva y de pene.

En cuanto a las pruebas de detección temprana, la especialista enfatizó en la importancia del autoexamen en el caso del cáncer de mama. “Estar familiarizada con cómo se ven sus mamas y cómo se sienten al tacto puede ayudarla a notar síntomas como bultos, dolores o cambios en el tamaño que puedan causar preocupación”, dicen los CDC.

A su vez, la mamografía es considerada el mejor método para detectar el cáncer de seno en las primeras fases.

Por otro lado, el cáncer de cuello uterino o cervical se detecta mediante la prueba de Papanicolaou, que permite identificar cambios en las células del cuello uterino, y la prueba del VPH.

Si nos referimos al cáncer colorrectal, las pruebas más recomendadas son la colonoscopia y la de heces. Según los CDC, para la detección del cáncer de pulmón se realiza la tomografía computarizada con dosis bajas —dirigida especialmente a personas fumadoras o con antecedentes de consumo de cigarrillo de 20 años-paquete (un paquete al día durante 20 años o dos paquetes al día durante diez años).

PUBLICIDAD

Respecto a la vacunación, la doctora Feliciano López indicó que, hasta el momento, hay dos vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos: una contra el VPH y otra contra la hepatitis B, virus que causa enfermedad del hígado y que en su fase crónica puede provocar cáncer.

Sobre la relevancia de las medidas de prevención, la doctora mencionó un estudio publicado en 2018 en el que mostró la asociación entre la infección anal por VPH de alto riesgo y las lesiones escamosas intraepiteliales anales. Mediante dicho estudio, investigadores del CCCUPR destacan que los hallazgos sostienen el valor de las pruebas de detección y la optimización de las estrategias de vacunación contra el VPH.

Conversa con tu especialista sobre las estrategias de prevención: hábitos saludables, vacunación y pruebas de detección.

Accede al estudio “Human Papillomavirus Correlates With Histologic Anal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions in Hispanics With HIV” en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29975333/.

Para más información sobre las estrategias de prevención contra el cáncer, visita: https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/ y https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention.