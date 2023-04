Pan Pepín continúa trayendo innovación a la categoría de panes y, con ello, presentan su cuarto pan bajo la línea de ParaBien. El nuevo pan D’Avena es ideal para el desayu­no de aquellos que llevan una dieta saluda­ble, baja en azúcar, sodio o tienen una meta de pérdida de peso. Es un pan de avena alto en minerales, vitaminas y antioxidantes. ParaBien se compone de panes frescos, elaborados en Puerto Rico, con la calidad y frescura que distingue a Pan Pepín.

Cada rebanada del nuevo pan contiene 11 gramos de carbohidratos netos, y tan solo 60 calorías, es bajo en grasa —con solo 1 gramo— y es libre de colesterol. Además, solo contiene 2 gramos de azúcar, no tie­ne bromato, ni High Fructose Corn Syrup (HFCS). Es una excelente fuente de fibra con 4 gramos por rebanada y es bajo en sodio con tan solo 90 miligramos.

“El nuevo pan D’Avena puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Con estos atributos, el pan D’Avena

es un producto recomendado para personas que padecen de condiciones gastrointes-tinales y cardiovasculares. De igual forma, su contenido calórico y de fibra lo hace ideal para el manejo y el control de peso en niños y adultos”, indicó la licenciada Getsení Rodríguez, nutricionista y dietista de Healthy Habits by GR, Por su parte, Ángel Vázquez, presidente de Pan Pepín, subrayó que “la línea Para- Bien se concentra en desarrollar panes saludables a tono con los estilos de vida de nuestra población. Para nosotros los puer-torriqueños, no es la excepción, la avena es la reina de los cereales calientes en nuestros hogares y tiene un lugar distinguido no solo en nuestras cocinas. Animados por esto, nosotros, en Pan Pepín, decidimos crear un producto lleno de atributos saludables para atender las necesidades de un consumidor que tiene metas alimentarias que desea alcanzar, con la flexibilidad que brinda una rebanada de pan en las horas de la mañana”, destacó el ejecutivo. El pan D’Avena de Pan Pepín está dispo-nible en la góndola de pan fresco en esta-blecimientos y supermercados a través de la isla. Para más información sobre la línea de ParaBien, puedes visitar www.panpepinpa-rabien. com, www.facebook.com/panpepin o en Instagram, panpepinpr.