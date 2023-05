Estimados lectores:

Nuestra Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología debe, como parte de su misión, ofrecer educación de excelencia a nuestra población.

Con este propósito, endocrinólogos de nuestra sociedad han preparado artículos que esperamos que sean de su beneficio y agrado. Agradecemos a El Nuevo Día por ayudarnos a llevar información relevante de salud a nuestro pueblo.

Para este suplemento, hemos seleccionado artículos sobre diversos temas: diabetes mellitus, hipoglucemia en el paciente con diabetes, tratamiento farmacológico de la obesidad, condiciones del tiroides, mitos sobre la metformina y enfermedad de Cushing.

Les exhortamos a que visiten nuestra página web: spedpr.com, y página de Facebook/SPEDPR donde podrán encontrar información sobre nuestras actividades y material educativo dirigido a los pacientes.

Por último, invitamos a nuestros colegas médicos y profesionales de la salud a participar de nuestra convención, la cual se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo de 2023 en el Hotel Ponce Hilton titulada: Metabolic Disorders, Bone Health and Beyond. Esta contará con conferenciantes locales y de Estados Unidos. La doctora Pauline Camacho dictará la conferencia magistral en honor a la Dra. Lillian Haddock titulada: Update in the Management of Osteoporosis.

Esperamos tener el honor de saludarles y compartir con ustedes, nuestros colegas y compañeros.

Leticia Hernández Dávila, MD, FACE

Presidenta

Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología 2022-2023