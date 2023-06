En 2021, cuando asumió en propiedad la presidencia del CASS, el doctor Caleb J. Colón Rodríguez enfrentó todo un proceso durante el evento pandémico que paralizó al mundo. En ese período, encaró una serie de desafíos relacionados con la evolución de los protocolos de atención al paciente, las herramientas de educación para la prevención en salud, así como otras estrategias para atender a un personal sumamente impactado por las circunstancias ampliamente conocidas.

Ahora, como expresidente saliente del CASS, Colón Rodríguez –quien tiene un doctorado en Salud Pública con especialidad en Análisis de Sistemas de Salud y Gerencia– evalúa su gestión desde los esfuerzos implantados en esos momentos inciertos para educar con rapidez y efectividad tanto a sus líderes como a sus pacientes y la comunidad.

PUBLICIDAD

Creación de conciencia y apoyo

“Hasta el momento, el enfoque principal del CASS ha sido la creación de conciencia y apoyo a proyectos de política relacionados con el sector de la salud”, dijo Colón Rodríguez. “Hemos trabajado para informar a las comunidades sobre los desafíos y las necesidades en el sector de la salud, así como en la promoción de soluciones y propuestas que mejoren la calidad y la accesibilidad a estos servicios”, destacó.

Según Colón Rodríguez, los esfuerzos educativos para comunicar esos beneficios y las implicaciones de diversas políticas y programas que impacten de manera positiva o negativa a la salud de la población general han sido fundamentales.

“Participamos en reuniones con el Senado y la Cámara –tanto a nivel estatal como federal. Comparecemos a vistas públicas y nos presentamos en diversos medios de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de abordar estos asuntos de salud pública y los problemas existentes que tenemos en nuestro sistema”, planteó.

Para Colón Rodríguez, la colaboración con grupos de interés y líderes de opinión ha sido esencial. De igual manera, las alianzas estratégicas y las coaliciones con otras organizaciones pertenecientes al sector de la salud también han sido efectivas para ampliar su alcance y capacidad de influencia en la comunidad.

“Por ejemplo, durante la presidencia del licenciado Jorge Pesquera, se realizaron visitas estratégicas a Washington, DC en conjunto con otras organizaciones del sector de la salud y la Comisionada Residente para abogar sobre los intereses y las necesidades de los sistemas de salud en el país. Estas gestiones lograron que se aseguraran, por los próximos cinco años, fondos adicionales para el programa Medicaid que beneficiarán a sus participantes en la isla. Este logro nos proporciona estabilidad y capacidad para una planificación a largo plazo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Un largo camino por recorrer

Sin embargo, el doctor Colón Rodríguez reconoció que hay un camino largo por recorrer en cuanto al desarrollo de políticas públicas propias. “Como colegio, hemos identificado la necesidad de asumir un papel más activo en la formulación y el desarrollo de políticas que impacten directamente la administración de servicios de salud en Puerto Rico”, aseveró.

Un reto que debe atenderse “sobre la marcha” es el crecimiento exponencial de la población adulta mayor que, actualmente, acarrea estas transformaciones rápidas y efectivas en todos los renglones.

“El envejecimiento poblacional implica la actualización y prestación de servicios dirigida a esta población. Es una necesidad apremiante en los últimos tiempos, así que tenemos que fortalecer, como líderes, la manera en que los sistemas de salud se adaptan a atenderles de una manera amigable”, afirmó Colón Rodríguez, quien precisó que tales acciones deben realizarse en los próximos cinco años, basándose en toda la evidencia recopilada.

“Un asunto clave que el CASS puede aportar de manera inmediata es la capacitación de los profesionales de la salud”, destacó Colón Rodríguez. “Una de nuestras fortalezas es la conciencia sobre el edadismo. Por eso, desarrollar capacitaciones específicas sobre la importancia del abordaje al adulto mayor de una manera culturalmente correcta y que no se sientan excluidos es, más que necesario, urgente”, comentó.

El doctor admitió que esta situación puede omitirse por asuntos culturales y costumbres ya asumidas.

“Como lo hemos hecho por tantos años de una manera, pensaríamos que está bien, pero es algo que continuamente nuestra sociedad cultiva a diario. [No hay duda de que el edadismo] ha tenido un impacto en la prestación de servicios a nivel general, e incluye a otros asuntos emergentes [como las poblaciones con diversidad funcional y los miembros del colectivo LGBTQ+] que se suman a este espectro. Debemos transformar a los profesionales y capacitarlos sobre el crecimiento y la necesidad de acercamientos adecuados y sensibles. El CASS puede aportar mucho en ese tema y ya está contemplado en nuestro plan educativo para el próximo año de trabajo”, enfatizó.

PUBLICIDAD

En ese aspecto, el doctor apuntó a la diversidad profesional de sus colegiados como un activo muy importante del CASS.

“La ventaja de tener una diversidad profesional amplia entre nuestro grupo colegiado nos ayuda a aportar con una mirada holística [a esta discusión]. Nuestro grupo incluye a profesionales de la salud y a personas que han estudiado Economía, Administración de Empresas, Derecho e Ingeniería, entre otras profesiones. Esas visiones amplían nuestro radio de acción”, añadió.

Los datos son importantes

A juicio de Colón Rodríguez, muchos de los problemas actuales que enfrentan los pacientes que acuden a diario a diversos espacios de cuidado de salud se dan porque no existen datos para tomar decisiones que impliquen el establecimiento de prácticas basadas en evidencia.

“Hay que individualizar la prestación de servicios de salud. No todos se pueden agrupar en un segmento de edad. Hacia eso es que nos dirigimos: a un acercamiento de servicios que sea adecuado, pertinente y adaptado a la realidad”, agregó.

Para allegar más datos, una meta futura del CASS es explorar alternativas para ingresar al campo de investigación de sistemas de salud y política pública con prácticas basadas en evidencia.

“Una de las aportaciones del CASS es explorar a futuro para desarrollar política pública, a través de ese lente y fomentar la adquisición de conocimientos más sólidos que, a su vez, fortalezcan la calidad de los servicios de salud en Puerto Rico”. Colón Rodríguez propuso acercarse a instituciones académicas y centros de investigación con los que puedan establecer alianzas que redunden en más información para la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

Este esfuerzo, a su vez, los llama a extender su contacto con los líderes que crean política pública.

“Hay muchas personas que desconocen la situación actual de Puerto Rico, por lo que no debemos bajar la guardia. Debemos continuar tocando puertas, educar y presentar situaciones reales de nuestro sistema de salud. También es importante compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas con otras jurisdicciones [de Estados Unidos]. Este tipo de colaboraciones son muy bien vistas por el Gobierno Federal”, reiteró.

“Igualmente, nuestra colaboración constante con el Departamento de Salud de Puerto Rico es esencial, ya que, como administradores de estas organizaciones, implantamos las políticas que establece el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS)”, recalcó.

La satisfacción del deber cumplido

Como expresidente saliente, Colón Rodriguez reforzó la importancia del CASS como ente de apoyo y representación tanto para los líderes que administran los servicios de salud en el país, así como para las personas que reciben servicios a diario en las diferentes organizaciones dedicadas a estos fines alrededor de la isla.

“Nuestro objetivo como colegio es fortalecer nuestro papel como líder en la administración de servicios de salud, y defensor de los intereses de nuestros colegiados, así como los participantes que reciben servicios en estas organizaciones de servicios de salud. Debemos crear conciencia y apoyar proyectos existentes para abordar los retos actuales y los desafíos futuros que impactarán a las personas que atendemos a diario”, concedió.

En ese sentido, Colón Rodríguez aseguró la continuidad de los proyectos que, durante su presidencia, se añadieron a la agenda general del CASS.

PUBLICIDAD

“Hay comités internos de trabajo designados para asegurar la continuidad de los proyectos, dedicados al desarrollo de propuestas para el enriquecimiento educativo y la aplicación de tácticas efectivas que mantengan el enfoque en el paciente, así como en todo el personal de apoyo que gestiona el cuidado de su salud en diversas instancias”, reveló.

Por otra parte, uno de los asuntos a los que quisiera darle continuidad es a los programas de certificaciones profesionales para brindar un valor añadido a la carrera de los colegiados y ayudarlos a destacarse en este campo de administración de servicios de salud.

En lo personal, Colón Rodríguez se expresó con humildad sobre sus aportaciones. “Fueron muchas experiencias. Fue un momento intenso, de una transformación acelerada a nivel digital y cultural, y sobre todo, mucha incertidumbre. Hemos visto y seguimos notando los cambios hoy día. En ese sentido, se tomaron decisiones de manera más rápida, y gracias a la disposición y la diligencia de nuestros colegiados, pudimos alcanzar nuestras metas”, indicó.

“Para mí fue de mucho aprendizaje todo lo que sucedió a nivel histórico, las oportunidades para orientar a la comunidad y al gobierno, unirnos en esfuerzos colaborativos… Me siento muy agradecido y continúo trabajando para la profesión y aportando a nuestro sistema de salud, mientras me lo permitan lo seguiré haciendo, porque me apasiona”, concluyó.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.