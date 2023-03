El supermercado es un excelente escenario para conocer al consumidor actual y su comportamiento en torno a la alimentación. El momento de la selección de los alimentos se da en base a ciertas influencias como el sabor, la conveniencia, el precio, el mercadeo de alimentos y, por supuesto, el conocimiento o educación nutricional. Esta última es la razón principal por la que un profesional licenciado en nutrición y dietética es clave en la industria de alimentos. Además de ayudar al proceso de selección del consumidor, ayuda a mejorar la calidad y especialidad de los alimentos disponibles.

Cada nuevo año trae consigo un cambio en el perfil del consumidor, vemos nuevas generaciones y nuevos intereses. Esta diversidad provee la oportunidad de seguir las tendencias que los impulsan y utilizarlas como herramientas para mejorar tu estilo de vida. Hablemos de algunas de las tendencias de este año 2023.

1. Alimentos funcionales: Hemos observado un incremento en la venta de alimentos con ingredientes que brindan un beneficio adicional a los nutrientes preexistentes en el producto original. Entre ellos, podemos mencionar la cúrcuma (turmeric, en inglés), que ha sido utilizada por años como parte de la medicina ayurvédica para ayudar a aliviar la inflamación y el dolor provocados por condiciones de salud crónicas (Jammal 2021). Sin duda, alimentos reforzados con cúrcuma forman parte de la canasta de nuestro actual consumidor. Otros ejemplos son el colágeno, la vitamina C y omega-3, los cuales han sido relacionados con propiedades como el rejuvenecimiento celular, optimización del sistema inmunológico y protección del sistema cardiovascular, respectivamente.

2. Alimentos enfocados en la salud gastrointestinal: Son varios los beneficios reportados por la investigación científica, cuando se trata de probióticos y su relación con mejorar la flora intestinal para combatir condiciones como gastritis, reflujo y otras. Según la encuesta del Consejo Internacional de Información Alimentaria 2022, Consumer Insights on Gut Health and Probiotic Survey, el consumidoractual busca este ingrediente como aditivo a alimentos no tradicionales, entre ellos: chocolate, mantecados, bebidas e incluso meriendas como barras nutricionales.

3. Alimentación basada en plantas: Esta tendencia involucra varios aspectos. Estudios han presentado propuestas, asegurando que la transición a una alimentación basada en plantas puede ser una solución potencial para asuntos del medio ambiente y de la salud en general (Bushra 2022). Con una gran influencia de este estilo de alimentación, se observa cada día más clientela que prefiere una intervención nutricional donde su plan alimentario considere incluir o incluso preferir que la fuente principal de proteínas provenga del reino vegetal.

En un mundo cambiante como el nuestro, es esencial permanecer actualizado, estar a la vanguardia de nuevos estilos y preferencias, y utilizar nuestro conocimiento para mejorar la alimentación de nuestra gente.

La autora es nutricionista-dietista y miembro del CNDPR.