Santa’s Academy

Hasta el viernes, 24 de diciembre, desde las 10:00 a.m., las familias puertorriqueñas podrán disfrutar de Santa’s Academy, la llegada de Santa y una variedad de eventos navideños.

“Visitar a Santa en The Mall of San Juan se ha convertido en una tradición anual para las familias puertorriqueñas. Además, hemos coordinado variedad de eventos para toda la familia desde la llegada de Santa hasta el 2 de enero, que recibimos a los Reyes Magos, quienes nos acompañarán hasta el 5 de enero”, dijo Marnie Marquina, gerente general del centro comercial.

Localizada en el Atrio Central, Santa’s Academy, presentada por Banco Popular, es una experiencia única que permitirá a cada niño disfrutar del trineo y conocer a Santa. Primero, pasarán con Santa para su foto y luego podrán entrar al trineo de Santa de unos 22 pies de alto. Allí, podrán bailar en la nieve, ver el recorrido e interactuar con un traje de vuelo virtual.

La entrada es gratuita, pero la foto con Santa conlleva costo y se puede escoger entre variedad de paquetes de fotos.

Este año, para cumplir con los estrictos protocolos contra el COVID-19, habrá turnos virtuales para las familias que nos visiten y se atenderán por orden de llegada. Los clientes de Banco Popular tendrán acceso a una plataforma exclusiva de reservaciones y un descuento en foto válido hasta el 15 de diciembre.

Sensory Santa y Pet Photo Nights

The Mall of San Juan, comprometido con los niños con necesidades especiales como el autismo, celebrará Sensory Santa, donde se apagarán todas las luces y sonidos del trineo para que estas familias y sus niños puedan disfrutar de la experiencia. Estos eventos serán los domingos 5 y 12 de diciembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., antes de que abra el centro comercial. Se requiere reservación. Para más información, escribe a mallofsanjuan@taubman.com.

Los tan esperados Pet Photo Nights, presentados por Pet’s Like, se llevarán a cabo los lunes, 29 de noviembre, 6 y 12 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Se atenderán a las familias caninas por turnos virtuales, adquiridos por orden de llegada. Las mascotas (solo perros y gatos) deberán tener al día sus vacunas y deben llevar su collar de manejo o estar en su maleta o caja de viaje liviana o carritos de mascotas. También deben tener arnés. Además, deberán firmar un relevo de responsabilidad.

Experiencias para disfrutar

Glade presentará su nueva colección “Aromas de tradición” con vitrinas alusivas a la nueva colección, las cuales estarán ubicadas en nuestra ala oeste, cerca de Hollister.

La experiencia está compuesta de dos vitrinas, decoradas con distintas estampas navideñas que representan las nuevas fragancias -Apple of My Pie, Pumpkin Spice Things Up, Cranberry Oh So Merry y Pine Wonderland-, frente a las cuales las personas podrán tomarse fotos para conmemorar la época festiva.

Además, frente a las vitrinas, Glade tendrá el “Elf Station” para los más pequeñitos, una simpática estación de duendes en donde los niños podrán escribirle cartas a Santa Claus y depositarlas en un buzón especial con envío directo al Polo Norte.

Para celebrar en grande esta temporada navideña y ayudar en la búsqueda de ese regalo especial, Destilería Serrallés, por primera vez en Puerto Rico, tendrá disponible un Pop Up Store, desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

La tienda estará en el segundo nivel (frente a la tienda Zafiro). Los visitantes podrán conseguir los rones premium de la marca icónica de la isla. Entre las opciones están los rones Don Q Reserva 7, Don Q Gran Reserva XO, Don Q Oak Barrel Aged Spiced, Don Q Double Aged Vermouth Cask, Don Q Double Aged Sherry Cask, además de las exclusivas y limitadas expresiones como el Don Q Signature Release Single Barrel 2009 y La Reserva de la Familia Serrallés.

Goya también será parte de los exhibidores durante la época navideña, otorgando muestras a las familias que nos visiten.

Blue Friday

El tradicional evento de compras, presentado por Liberty el viernes, 26 de noviembre, será a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana.

Centro de vacunación pediátrico

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico inauguró el centro de vacunación pediátrico en el cual se espera vacunar a miles de niños de 5 a 11 años que recibirán las dos dosis de Pfizer, pero en dosis menor, acordes con las instrucciones de las organizaciones federales y estatales.

El centro, que está en el segundo piso, en el antiguo espacio de Nordstrom, cuenta con 10 estaciones, un equipo de médicos, pediatras, enfermeros, paramédicos y personal de administración. Allí se ofrecerán las primeras, segundas y terceras dosis de Pfizer y Moderna, así como el refuerzo de cada una.

Cada estación será privada, con espacio para un niño y dos adultos. Los padres deben firmar el consentimiento y los menores deben estar acompañados de un adulto que sea madre, padre tutor o encargado autorizado por escrito.

Para el horario extendido durante el período navideño, promociones y eventos especiales, visita www.themallofsanjuan.com/holidays.

Para más información, puedes visitar www.taubman.com.