Para encontrar los regalos ideales para todos los miembros de la familia -incluyendo a los peluditos de cuatro patas- The Mall of San Juan le da la bienvenida a siete nuevas tiendas que se suman a los establecimientos existentes, proveyéndoles a los consumidores más variedad. Además, cuenta, también con el Santa’s Workshop. Ubicado en el antiguo espacio de LOFT, aquí podrás encontrar una variedad de decoración navideña y juguetes. Entre las marcas destacadas se encuentran: Fisher Price, Crazy Aaron’s, Infantino, Mattel, ThinkFun y PlayZoom, y, para hacerte la vida más sencilla, ofrecerán el servicio de envoltura de regalo y servicio de envío.

PUBLICIDAD

The Mall of San Juan se caracteriza por ser un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado del Caribe, y, en esta temporada festiva, celebra su tradicional Blue Friday, presentado por Liberty, el viernes, 26 de noviembre de 2021, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. ¡Busca las ofertas, los descuentos y las sorpresas durante todo el fin de semana! Para más información, accede a es.themallofsanjuan.com/holidays y a www.themallofsanjuan.com.

A continuación, encuentra algunas ideas de regalos, para que aproveches todo lo que The Mall of San Juan tiene para ti.

Carmen Sol, ubicados en el segundo nivel

Carmen Sol

Footaction, ubicados en el primer nivel

Footaction

It Vogue, ubicados en el primer nivel

It Vogue

Williams-Sonoma, ubicados en el segundo nivel

Williams-Sonoma

TOUS, ubicados en el primer nivel

Tous

Beauticca Lux, ubicados en el primer nivel

Beauticca Lux

La Lueur, ubicados en el segundo nivel

La Lueur

Technogym, ubicados en el segundo nivel

Technogym

Jane and Jack, ubicados en el primer nivel

Jane and Jack

Anthropologie, ubicados en el segundo nivel

Anthropologie

Lush Fresh Handmade Cosmetics, ubicados en el primer nivel

Lush Fresh Handmade Cosmetics

Kolorete, ubicado en el primer nivel

Kolorete

La Dolce Vita, ubicados en el primer nivel

La Dolce Vita

Santa’s Workshop, ubicados en el primer nivel