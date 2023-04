Muchos dicen que la edad es solo un número; y es que esa frase no está lejos de la verdad. Con el pasar del tiempo los estilos de vida y la búsqueda del bienestar es cada vez más latente en las personas de 40 años o más. Este es el caso de Acela Soler Estarlich, una española bien boricua, quien cada día disfruta a plenitud esta nueva etapa en su vida.

“Esta etapa es maravillosa, como todas realmente, pero, en este momento de mi vida, tengo mucha seguridad en mí misma, sé quién soy y tengo claro lo que me gusta, enfrentando lo que voy a tolerar y lo que no en mi vida”, mencionó Soler.

PUBLICIDAD

La también comunicadora expresó que se encuentra en un momento en que ella se ha convertido en una prioridad. Sin descartar su rol como madre, ha logrado entender la importancia de que, al buscar espacios de bienestar para llenarse de felicidad, estos la han convertido en un ser responsable no solo consigo misma, sino también con sus seres queridos.

“He aprendido a definir lo que realmente me hace feliz. Descubrí que disfruto mucho más el tiempo que paso conmigo. Además, siempre he dicho que no hemos venido al mundo a sufrir. Aunque haya sufrimientos que no se pueden evitar, por lo menos hay más alternativas para enfrentarlos”, dijo.

Parte de la filosofía que ha adoptado durante estos últimos años ha sido la del wellness, a través de esta busca el bienestar físico, mental y emocional para lograr una armonía entre la mente y el cuerpo. Acela, además de buscar espacios que le ofrezcan beneficios a su salud mental, también ha descubierto que una de las formas para mantener esa unión entre cuerpo y espíritu es rodearse de personas que sumen y que no resten.

“Disfruto más a la gente sincera, que tiene los pies en la tierra, que sabe lo que quiere. Sobre todo, el compartir con mujeres que se apoyan, que elevan, que son reales se entienden y respetan”, destacó.

De las cosas que le llenan de energía están un buen café en la mañana, caminar por la playa y respirar el aire fresco, sentir el sol y estar con sus hijos. “Ir a la playa es lo más que recarga mis energías, pero mis hijos son una fuente constante [de vitalidad]. Ambos, una chica de 16 años y un chico de 15, me mantienen súper activa con sus rutinas. Es lo que me mantiene joven y con ganas de echar hacia adelante. Cuando cambias la mente y te enfocas en lo que de verdad vale la pena es como si te quitaras diez años de encima”, expresó muy orgullosa de su rol como madre-guía y de sus hijos.

PUBLICIDAD

Acela explicó cómo alcanza su bienestar. “Por las mañanas, hago una meditación guiada y si no me da tiempo de hacerla en casa, la hago en el auto, de camino al trabajo; después de dejar a los chicos en el cole. Otra de las cosas que hago es que me hablo mucho; me evalúo. Cada vez me gusta más balancear mi vida y mis decisiones. Siempre he sido una persona impulsiva, pero, con la edad, he aprendido a balancearme y a pensar siempre antes de actuar o antes de decidir algo. Ahora opto por hacer las cosas con más calma. Mi madre siempre decía: ‘¡En el término medio está la virtud!’ y es ahí donde encuentro mi bienestar”.

Pero, además de llevar un estilo de vida en donde impera la búsqueda de una buena salud mental, la alimentación es clave. Acela considera que tener una ingesta de alimentos saludables ayuda a mantener la juventud. Por esto, sigue una dieta mediterránea, en la que combina frutas y verduras, además de incorporar proteínas como las carnes blancas y el pescado. “Desde hace un tiempo, dos o tres días por semana intento no comer carnes. Además, me encanta cocinar, lo que considero un valor añadido, porque me gusta utilizar productos frescos y sin mucho adobo. Es aquí de donde surge un proyecto que de verdad me ha empoderado, Cocina con Acela. En él, creo recetas y apoyo el producto local, en especial los que obtengo en la Plaza del Mercado de Río Piedras. Igualmente, duermo ocho horas al día; esto es algo que siempre trato de hacer”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la actividad física, este es un aspecto que no pasa por alto. Por esto, ella camina un mínimo de tres veces al día por semana. Describe este espacio como un bálsamo, más aún cuando camina con sus amistades. De la misma forma, las actividades acuáticas como el kayaking y paddle boarding son otros complementos dentro de su rutina.

“Creo que soy la mujer más afortunada del mundo, pues tengo las mejores amigas, cuento con su apoyo, disfruto de conversaciones enriquecedoras y verme a través de sus ojos me hace muy feliz”.

Esta carismática mujer insta a todos a que no se enfoquen en un número y que disfruten cada etapa de su vida a plenitud, siempre buscando un balance y manteniendo la salud física, mental y emocional en armonía. “Lo más importante es reconocer la etapa en la cual se encuentran y disfrutar cada momento que les llega a sus vidas”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.