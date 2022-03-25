Lograr la paz, la armonía y la plenitud del ser humano no solo se alcanza con destrezas que se aprenden en manuales. La comunicación y las relaciones sociales, ya sea entre pares, familiares, parejas o simplemente alguna conversación con un desconocido, son elementos vitales para lograr la calidad de vida.

Lyraima Torres Ruiz, entrenadora personal y presidenta de Balance Energy by Lia Inc., expresó que, “ser conscientes de que somos seres valiosos y que nos merecemos vivir en armonía y, sobre todo, en felicidad, es clave. A veces pensamos: ‘Yo no me merezco ser feliz’ y tristemente nos autosaboteamos, pasando por alto esas experiencias que pueden llegar a ser bonitas a nivel de bloquearlas de nuestras vidas”.

Para ella, la socialización es un proceso que promueve una buena salud mental y también favorece el funcionamiento cognitivo del ser humano. Igualmente, mantener interacciones sociales propicia un bienestar psicológico en el individuo. Con esto se logra una mayor fortaleza emocional y, además, ayuda a que la persona se sienta más segura de sí misma. Considera que es una gran motivación para mantener una autoestima positiva.

Para lograr esto, en especial en la época que se está viviendo, es importante evitar el aislamiento. La entrenadora personal recomienda establecer espacios seguros como: reuniones al aire libre, caminatas o visitas a la playa que permitan la interacción y la comunicación entre las personas, evitando el aislamiento en su entorno. El ejercicio o la actividad física y practicar deportes de forma grupal ayuda a que las personas puedan establecer relaciones sociales y compartir este tipo de interés. También, la experta consideró que a nivel virtual se pueden crear eventos que fomenten la interacción social. “Lo importante es que pueda haber esa interacción, porque no es lo mismo estar en una actividad virtual que sea un monólogo a una que permita involucrar a los participantes y que se puedan expresar, favoreciendo las relaciones sociales”, mencionó.

En esta misma línea, el mentor y coach certificado por la Academia Americana de Coaching y Capacitación (ACA, en inglés) Carlos Vera, consideró que este es el momento de reencontrarnos; de alimentar el Yo interno. Si te gusta leer, busca un rincón en su casa, ponlo a tu gusto y conviértelo en tu espacio. También expresó que se pueden crear chats o espacios para mensajes familiares, buscar esos espacios de esparcimiento en donde puedas escucharte o disfrutar del silencio.

Asimismo, indicó que, aunque algunas personas pueden tener sentimientos de soledad, es importante entender que pasar del tiempo no es el enemigo.

“La edad nos ayuda a envejecer saludablemente, a aportar nuevas ideas, coleccionar memorias y la oportunidad de comenzar sanamente. Las personas no deben frustrarse; no hay edad para ser exitoso, no hay edad para ser un fracasado lo que hay son oportunidades. La mejor opción es ser una persona de progreso, alguien que pueda utilizar sus fortalezas para su bien el de la sociedad”, añadió.

Por otra parte, Torres Ruiz aseguró que conectar con las personas, además de ofrecer positivismo en sus vidas, añade valor al desarrollo del ser humano. No solamente desde la adultez se debe comenzar a trabajar con la autoestima y las relaciones humanas, sino que desde la niñez son aspectos fundamentales para el desarrollo como entes que continuarán expandiendo su nivel cognitivo y establecer la plasticidad neuronal. Esto consigue, en especial para la edad dorada, aumentar el estado de ánimo y la memoria.

“Cuando no socializamos, nosotros podemos tener lapsos de pérdida de memoria y cambiando estilos de vidas podemos disminuir la probabilidad de padecer ciertas condiciones a nivel mental como son la depresión y la demencia. Está probado que las relaciones y el ejercicio podrían ayudar a retrasar el proceso de la enfermedad de Alzhéimer. De hecho, ahora mismo yo estoy trabajando con una persona que padece de esta condición y con la rutina de ejercicios se ha visto el cambio. Con tan solo ejercicios básicos, que las personas mayores pueden realizar y que les permiten lograr nuevamente cierta autonomía, han ayudado a que el proceso de demencia se retrase”, indicó la entrenadora personal.

Ambos expertos coincidieron en que ser positivos ante la vida promueve esas relaciones sociales y los cambios emocionales de las personas. Para Vera, el que la persona sepa en qué y con quién va a invertir el tiempo, mantener un buen juicio a base de lo que quiere obtener y llegar a encontrar un balance estableciendo un plan de trabajo con pasos concretos a seguir culminará en alcanzar la integridad personal.

De manera similar, Torres Ruiz exhortó a que, antes de comenzar el día o tu rutina diaria, identifiques, por lo menos, tres cosas por las que debe dar gracias. Esto, realmente, ayuda a que el individuo se energice y aumente ese sentimiento de positivismo.

“Fundamentalmente, lo que es incorporar una práctica diaria en meditación o mindfulness ayuda a bajar esos niveles de ansiedad y de estrés, y a mantenernos en calma. Hay que establecer un tiempo o espacio para conectar con la naturaleza, salir de la tecnología por un momento y apreciar lo que tenemos alrededor. Crear un huerto casero o un jardín son excelentes opciones”.

¡No somos vagos! Hay que sacar tiempo para el ocio. A veces, las personas tienen la noción de que si apartan un tiempo para el ocio en su agenda esto es sinónimo de perder el tiempo. Tanto Vera como Torres Ruiz recomendaron tener un espacio para despejarse, por lo que es clave que las finanzas estén al día para que puedan tener la libertad de tener un tiempo persona para recargar energías.

Este tiempo también incluye darse la oportunidad de conocer nuevas personas, ya sea con algún interés romántico o simplemente entablar relaciones con nuevas amistades. Contar con una persona a la cual le puedas decir cómo te fue el día, dialogar sobre tus experiencias o compartir intereses es realmente necesario.

“Tener una nueva conexión hace que la persona tenga un sentido de pertenencia y aumente su confianza”, dijo Torres ruiz. Sin embargo, Vera enfatizó que, antes de abrir la puerta a las posibilidades y a estar en disposición de buscar nuevas relaciones, se debe estar preparado y haber cerrado ciertos capítulos en los cuales, posiblemente, emocionalmente haya sido difícil y que le vea el propósito de esta posible nueva experiencia. Compartir con nuevas personas es favorable y da energía, así como otra perspectiva de la vida, puntualizó.

Vivir a plenitud es la clave para lograr una mejor autoestima y llenarse de energía. “Está comprobado que comenzar el día con una sonrisa transforma todo el ser. Dar gracias todos los días, mantener un autocuidado y trabajar diariamente con la autoestima te brindará la oportunidad de conocer personas nuevas. A veces nos encerramos en nuestro núcleo, sin darnos la oportunidad de interrelacionarnos, de disfrutar cada momento de la vida, abriéndonos a nuevas oportunidades”, finalizó diciendo Vera.