The Mall of San Juan y Popular relanzaron el programa de entretenimiento y bienestar Club Edad Dorada, dirigido a la tercera edad. Así lo anunció Irene Muñiz, gerente de mercadeo del centro comercial, al ofrecer detalles de interés para las personas interesadas.

“Estamos contentos de poder traer de vuelta nuestro programa Club Edad Dorada, dirigido especialmente a los miembros de la tercera edad. En The Mall of San Juan nos hemos caracterizado por ofrecer una variedad de entretenimiento, unido a la experiencia de compras y de gastronomía en un ambiente cómodo y seguro. Nos place tener este programa de vuelta; sabemos que era algo que estaban esperando”, destacó Muñiz.

El programa Club Edad Dorada ofrece clases de zumba libres de costo todos los martes y jueves, a las 9:00 a.m. Los interesados en participar de esta actividad, que dio inicio el pasado martes, 5 de abril, deben registrarse en el Centro de Servicio al Cliente, ubicado en el primer nivel de The Mall of San Juan. Al finalizar la clase de zumba, los participantes podrán disfrutar de un café y pastry gratis en Starbene Caffé.

Como parte del programa Club Edad Dorada, Popular ofrecerá varias charlas de bienestar y salud financiera, las cuales se anunciarán con anticipación Estas se llevarán a cabo en la Terraza, ubicada en el tercer nivel del centro comercial.

Todos los eventos del Club Edad Dorada son libres de costo para personas de 65 años o más. Se brindarán, además, obsequios para los participantes que se registren por primera vez, mientras duren.

Sobre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan es un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado del Caribe. El centro abre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado; y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos.

Para más información, accede a www.themallofsanjuan.com.