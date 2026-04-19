Boston. Jayson Tatum logró 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias este domingo en su primer partido de playoffs desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho la temporada pasada, y los Celtics de Boston le pasaron el rolo a los 76ers de Filadelfia 123-91 en el Juego 1 de su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta añadió 13 para los Celtics, segundos cabezas de serie.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, jugando en apenas su 17º partido esta temporada tras la cirugía del pasado mes de mayo para reparar su tendón de Aquiles.

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El entrenador Joe Mazzulla dio minutos a 12 jugadores. Los Celtics anotaron 16 triples.

El segundo partido es el martes por la noche en Boston.

Tyrese Maxey sumó 21 puntos y ocho asistencias para los 76ers, que jugaron sin Joel Embiid. El MVP de 2023 sigue recuperándose tras una apendicectomía el 9 de abril. No está claro cuándo podrá volver.

Paul George anotó 17 puntos y V.J. Edgecombe añadió 13. Filadelfia tuvo 4 de 23 en tiros de 3 puntos.

Maxey fue acosado por una defensa de los Celtics que impugnó 12 de sus 14 intentos de tiro en la primera mitad y le mantuvo en 8 de 20 en tiros de campo.

La desventaja de 64-46 de Filadelfia en el descanso fue la mayor en un partido de playoffs contra Boston desde 1982.

Tatum anotó 10 puntos en el primer cuarto, culminados con un donqueo a dos manos, para ayudar a los Celtics a terminar el periodo con una ventaja de 33-18.

Filadelfia luchó al principio para mantener el ritmo de tiro de Boston, haciendo uno de sus primeros nueve intentos de tres. Los 76ers también tuvieron problemas para mantener a Boston fuera de la pintura después de que los suplentes de Embiid, Adem Bona y Andre Drummond, recibieran dos faltas rápidas cada uno.

Esto llevó al entrenador de los Sixers, Nick Nurse, a incorporar a Dominick Barlow, que sólo jugó 10 minutos en la victoria de Filadelfia sobre Orlando.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.