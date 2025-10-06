LeBron James ha vuelto a encender las redes sociales. El estelar canastero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que promociona lo que ha llamado “La segunda decisión”.

Según indica el “post”, en el que también anuncia lo que será “La decisión de todas las decisiones”, será al mediodía de este martes que dará a conocer una información importante.

Su publicación, de inmediato, levantó especulaciones de que podría ser el anuncio de su retiro una vez finalice esta temporada de la NBA. Otros, por otro lado, teorizan que podría tratarse de una estrategia publicitaria.

Sin embargo, el “timming” para el sorpresivo anuncio coincide con el hecho de que ya cumplió 40 años y que, como él mismo ha manifestado, si final está cerca.

PUBLICIDAD

¿Por qué “La Segunda Decisión”?

Fue en el año 2010 cuando James, cambió la dinámica de la agencia libre y también de las comunicaciones, cuando anunció lo que sería “La Decisión”. Su contrato con los Cavaliers de Cleveland acababa de cumplirse y el mundo de la NBA se preguntaba qué sería del futuro del llamado “King James”.

Entonces, el valioso canastero realizó un programa especial de una hora que rompió todos los récords de audiencia y fue allí donde anunció que se trasladaría a Miami Beach para unirse al Heat.

El resto es historia.

Junto a Dwyane Wade y Chris Bosh formó lo que se conoció como el Big 3 y juntos alcanzaron cuatro finales de la NBA y dos campeonatos en el 2012 y 2013.

Situación actual

James pertenece actualmente a los Lakers de Los Ángeles y se encuentra en su último año de contrato, por el cual cobrará cerca de 53 millones de dólares.

Ya el canastero, con 22 años de experiencia en el mejor baloncesto del mundo, se presentó a los entrenamientos de pretemporada del quinteto californiano, por lo que, de ser el anuncio de su retiro, podría ser efectivo al concluir la temporada, la cual sería la número 23, igual que el que porta su camiseta.

James es uno de los jugadores de mayor impacto en la historia de la NBA. Es el mayor anotador en la historia de la liga (42,184 puntos) y uno de los rostros más reconocidos de ese deporte a nivel global.

Ha sido cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020). En cada uno de ellos, cargó con el Premio a Jugador Más Valioso de la Final.

También tiene cuatro galardones al MVP de la temporada regular (2009-2010, 2012 y 2013) y se ha presentado en 21 ocasiones al Juego de Estrellas.

Como si fuera poco, suma cuatro medallas olímpicas: tres de oro y una de bronce.