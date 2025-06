David Stockton y Gian Clavell llegarán el sábado a Puerto Rico y debutarán el lunes con los Piratas de Quebradillas cuando reciban a los Leones de Ponce en el Coliseo Raymond Dalmau, informó a Primera Hora el coapoderado Lee Sepulvado.

El armador importado fue adquirido por los líderes de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en febrero pasado, mediante un cambio con los Capitanes de Arecibo por Brandon Knight.

Clavell, por su parte, estaba militando en la Liga ACB de España con el club Coviran Granada.

Stockton no había debutado debido a una contusión en la rodilla que sufrió en una práctica privada después de terminar su participación con los Valley Suns, filial de los Suns de Phoenix, en la G-League.

Con su llegada, Zhaire Smith sale de las filas de Quebradillas, a pesar de que más temprano fue anunciado como uno de los participantes en la competencia de donqueos del Juego de Estrellas a celebrarse este sábado en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas.

“Stockton practicará el domingo con el equipo y jugará el lunes contra Ponce… Aquí en el BSN tú no ganas si no tienes a un point guard (armador) de esa categoría, y por eso fue que nosotros hicimos el cambio. En los últimos años, hemos tenido esa conversación de que necesitábamos a un point guard así, y tan pronto se dio la posibilidad de adquirir a Stockton, se jaló el gatillo de inmediato porque sabíamos que ese es el tipo de point guard que tú necesitas para ganar un campeonato”, expresó Sepulvado a este medio.

Stockton fue finalista al premio de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) y la bujía ofensiva de los Capitanes, que bajo la dirección de Carlos González, terminaron la fase regular del torneo 2024 con el mejor récord de la liga (23-11). Promedió 17.4 puntos, 3.2 rebotes y 5.9 asistencias por cotejo. Ahora se reencontrará con Cardona, pero en el otro lado de la “Guerra del Norte”.

“Sin tener que decir que Puerto Rico ahora tiene que temblar ni que somos los favoritos, yo creo genuinamente que él (Stockton) viene a cuadrarnos el equipo en esa posición, que tan importante es. Vamos a ver cómo funciona porque nunca es fácil hacer un cambio en un equipo que está teniendo el éxito de Quebradillas ahora mismo, pero estábamos convencidos de que este era el cambio que teníamos que hacer y se está haciendo”, indicó el coapoderado de los Piratas.

“Stockton, adicional a ser un gran armador, es un tipo que mete bola también y eso pienso que nos hace más peligrosos. Ya no es de que por ahí viene Emmanuel (Mudiay), Tyquan (Rolón) y el otro. Ahora tenemos a tres tipos que pueden acabar el baile a cualquiera en cualquier noche”, abundó.

Lo cierto es que los corsarios han lucido esta campaña como uno de los mejores equipos en el BSN. Ocupan la primera posición de la Conferencia B con marca de 18-9 y tienen en su plantilla a Emmanuel Mudiay, quien es el favorito para ganar el MVP. Mudiay es el máximo anotador del torneo con un promedio de 24.1 puntos. También reparte 5.8 asistencias y atrapa 4.5 rebotes por noche.

El trío de refuerzos lo completa Thomas Robinson, que fue descartado por varias franquicias antes de llegar a Quebradillas, pero bajo la dirección de Cardona se ha transformado en una pieza importante. Desde su integración, los Piratas juegan para 12-3. En esos 15 partidos, Robinson promedia un doble-doble de 12.3 unidades y 10.0 rebotes.

Thomas Robinson, al centro, refuerzo de los Piratas de Quebradillas. ( BSN )

“Él (Thomas Robinson) ha tenido una temporada espectacular y es bien difícil no reconocer lo que ha hecho. Robinson, en términos físicos, es un espécimen. Es fuertísimo, no se cansa, es intenso, exhibe agresividad en su juego y tiene mucho orgullo. Jugó NBA. No se estableció, pero es un jugador que jugó a un nivel bien elevado”, opinó Sepulvado sobre el centro de 34 años y 6’10” de estatura.