Tras nueve años de ausencia, los Harlem Globetrotters volverán a Puerto Rico como parte de su Gira Mundial 2025.

El equipo famoso por sus creativos trucos y jugadas ofrecerá cuatro funciones alrededor de la isla: el miércoles, 5 de noviembre, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce; el jueves, 6 de noviembre, en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas, el viernes, 7 de noviembre en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez; y el sábado, 8 de noviembre, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Los Globetrotters enfrentarán a los Washington Generals durante esas fechas, en las que prometen entretener al público con nuevos retos y hazañas que parecen imposibles a simple vista.

PUBLICIDAD

Las personas que asistan a las cuatro funciones, presentadas por Famma Events, también podrán disfrutar de competencias de donqueos, tiros de cuatro puntos y mucho más.

Los boletos para las funciones de Ponce, Mayagüez y Quebradillas estarán a la venta en BUYATIX, mientras que para San Juan los podrán conseguir en PRTickets.

Para grupos o más información pueden llamar al (787) 723-1930.