Blake Snell había cedido al bullpen de los Dodgers de Los Ángeles después de un inicio magistral y era solo un espectador cuando los Phillies finalmente lograron un intento de remontada en la novena entrada.

Un sencillo de apertura. Un doble de dos carreras. Una barrida de cabeza... y ¡safe!

Los bates de Filadelfia y una multitud previamente silenciada finalmente despertaron y se levantaron para la ocasión.

A través de todo el drama, la confianza de Snell en los Dodgers, probados en los playoffs, nunca vaciló.

“Sabemos que vamos a ganar", dijo el lanzador.

Snell permitió un hit en seis entradas en blanco, ponchó a nueve, y los Dodgers hicieron un par de jugadas defensivas cruciales para apenas detener la remontada tardía de Filadelfia el lunes por la noche para una victoria de 4-3 en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Freddie Freeman hizo una jugada salvadora en la primera base y Shohei Ohtani conectó un sencillo productor que ayudó a los Dodgers a tomar una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco. Los campeones defensores de la Serie Mundial pueden alcanzar su 17ma Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria en el tercer juego el miércoles en Los Ángeles.

“Afortunadamente, pude atraparlo y mantenerme en la base”, dijo Freeman. “Le dije a (mi esposa) Lauren después del juego, ‘Mi cana aquí podría llegar hasta mi patilla ahora’”.

Will Smith conectó un sencillo de dos carreras en una séptima entrada de cuatro carreras, y los Dodgers tomaron una ventaja de 4-1 al final de la novena.

Fue entonces cuando los Filis finalmente montaron una gran amenaza.

Nick Castellanos se deslizó de cabeza en la segunda base, eludiendo apenas el toque, para un doble de dos carreras contra Blake Treinen que finalmente llevó a la multitud de Filadelfia de más de 45,000 al frenesí y puso el juego 4-3.

Alex Vesia entró para enfrentar a Bryson Stott, quien intentó avanzar a Castellanos con un toque. Pero el tercera base Max Muncy giró y lanzó al campocorto Mookie Betts, quien corrió para cubrir la base a tiempo para sacar a Castellanos.

El bateador emergente Harrison Bader conectó un sencillo y Max Kepler bateó para una selección de fildeador que dejó corredores en las esquinas con dos outs.

Roki Sasaki entró y retiró al campeón de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, con un rodado a segunda para el segundo salvamento de su carrera —ambos en esta serie. Freeman se arrodilló para atrapar el mal tiro de Tommy Edman a guante volteado, manteniendo su dedo del pie derecho en la base antes de rodar sobre su espalda con la pelota.

El manager de los Filis , Rob Thomson, dijo que probablemente tendrá una reunión de equipo una vez que el equipo llegue a Los Ángeles.

“Me encanta la lucha en la octava y novena entrada", dijo. “Lucharon como locos, y espero que eso se traslade al miércoles. Pero este es un grupo resiliente. Estamos contra la pared. Solo tenemos que salir a pelear”.

Kepler mostró algo de ese espíritu tardío cuando bateó un triple en la octava y anotó con el sencillo de Turner para reducir la diferencia a 4-1 .

Snell, ganador del premio Cy Young en dos ocasiones, fue sensacional al mantener a los Filis en otro esfuerzo mayormente sin fuerza en los playoffs. Turner, el campeón de jonrones de la Liga Nacional Kyle Schwarber y el dos veces MVP de la Liga Nacional Bryce Harper se combinaron para batear de 10-1 con cinco ponches.

En el 15to aniversario del juego sin hits en playoffs del estelar de los Filis, Roy Halladay, contra los Rojos, Snell tenía uno en marcha hasta que Edmundo Sosa conectó un sencillo con dos outs en la quinta.

Snell, quien dio cuatro bases por bolas y realizó 99 lanzamientos, estaba en un duelo de lanzadores con Jesús Luzardo hasta la séptima.

El peruano Luzardo hizo 24 lanzamientos en la primera antes de que el zurdo se asentara y retirara a 17 Dodgers consecutivos hasta que la estrella del primer juego 1, el dominicano Teoscar Hernández, conectó un sencillo al inicio de la entrada. Freeman pegó un doble y eso fue todo para Luzardo.

Después de que el relevista Orion Kerkering consiguiera un ponche, el boricua Kiké Hernández bateó un rodado lento al campocorto y Turner apresuró un tiro desviado al plato que permitió a Teoscar Hernández anotar con un excelente deslizamiento.

Smith conectó un sencillo de dos carreras para una ventaja de 3-0 y Ohtani —quien se ponchó cuatro veces en el primer juego y nuevamente al inicio del segundo— conectó un sencillo productor contra el relevista zurdo Matt Strahm para su primer hit de la serie.

Los campeones de la División Este de la Liga Nacional, los Filis, estaban de 18-1 con nueve ponches en seis entradas.

“Perdimos algunos lanzamientos sobre el plato”, dijo Harper. “No hemos hecho un muy buen trabajo con corredores en base. Solo necesitamos ser mejores”.