Los lanzadores de los Guardians de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, han sido acusados ​​de recibir sobornos de apostadores deportivos para realizar intencionalmente ciertos tipos de lanzamientos, incluyendo bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas ganadoras.

Según una acusación formal presentada el domingo en un tribunal federal de Brooklyn, Clase y Ortiz ayudaron a apostadores de su natal República Dominicana a ganar apuestas especiales durante los partidos sobre la velocidad y el resultado de los lanzamientos, lanzando ciertos lanzamientos más lentos y bajos, fuera de la zona de strike.

se espera que Luis Ortiz comparezca ante un tribunal federal en Boston el lunes. ( The Associated Press )

Ambos lanzadores han estado de baja remunerada desde julio, mientras las Grandes Ligas de Béisbol investigaban lo que calificaron como una actividad inusualmente alta de apuestas durante los partidos en los que lanzaban.

Ortiz, de 26 años, fue arrestado por el FBI el domingo en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Boston el lunes. Clase, de 27 años, aún no ha sido detenido, según informaron las autoridades.

Un abogado de Ortiz se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press, y un abogado de Clase no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Clase y Ortiz están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para el lavado de dinero. Los cargos más graves conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Los cargos contra Clase y Ortiz representan los últimos acontecimientos impactantes en la ofensiva federal contra las apuestas en el deporte profesional.

Los escándalos de apuestas han sido una preocupación constante para las ligas deportivas profesionales, pero un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo de 2018 desencadenó una ola de incidentes relacionados con apuestas que involucraron a atletas y dirigentes. El fallo anuló una ley federal que prohibía las apuestas deportivas en la mayoría de los estados y abrió las puertas para que las casas de apuestas deportivas en línea ocuparan un lugar destacado en el ecosistema deportivo.

El mes pasado, más de 30 personas, incluyendo figuras prominentes del baloncesto como el entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestadas en una redada contra las apuestas que sacudió la NBA.

Las Grandes Ligas informaron que contactaron a las autoridades federales al iniciar la investigación sobre las apuestas inusuales y que han cooperado plenamente con ellas. “Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa”, indicó el comunicado.

En otro comunicado, los Guardians declararon: “Estamos al tanto de la reciente acción policial. Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”.