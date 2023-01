La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció el viernes el equipo que representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, el cual estará dirigido por Mako Oliveras y con Edwards Guzmán como su mano derecha en el banco.

El anuncio, hecho por el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, se concretó luego de largas reuniones realizadas entre jueves y viernes, luego de que los Indios de Mayagüez se coronaran el miércoles en la noche.

“De todas las franquicias estamos debidamente representados, dijo Flores Galarza en un anuncio hecho a través del programa la Línea Deportiva de WAPA Deportes.

Según detalló Flores Galarza, el equipo contará con tres receptores: Brian Navarreto (CAR), Alan Marrero (MAY) y Rubén Castro (RA12).

Siete jugadores del cuadro también fueron incluidos, y esos fueron Vimael Machín (CAG), Edwin Díaz (CAG), Jeremy Rivera (MAY), Jesmuel Valentín (PON), Emmanuel Rivera (MAY), Gabriel Cancel (CAR) y Brett Rodríguez (MAY).

Danny Ortiz (MAY), Brian Torres (CAR), Anthony García (MAY) y Roby Enríquez (MAY) serán los jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 14 lanzadores, número justificado por Flores Galarza debido a la cantidad de partidos que habría que jugar de forma consecutiva para coronarse en la Serie. Puerto Rico se prepara para jugar nueve días consecutivos de ser necesario.

Así que se reclutó Darryl Thompson (MAY), Ronnie Williams (MAY), Rob Whalen (MAY), Luis Leroy Cruz (SAN), Braden Webb (MAY), Fernando Cabrera (PON), Ricardo Vélez (RA12), Danny Wirchansky (MAY), José Espada (CAR), Ricardo Gómez (CAG), Carlos Francisco (MAY), Nelvin Fuentes (MAY), Alex Sanabia (SAN) y a Héctor Hernández (SAN).

“Mako va a ser el dirigente, Edwards Guzmán será el coach del banco. El coach de primera es Félix Molina y el de tercera es Orlando Merced, el coach de bateo es José León y el coach del bullpen Josué Matos”, agregó el líder liguero.

Flores Galarza indicó que el proceso de selección de este equipo se complicó un poco por los compromisos de jugadores con sus equipos en el béisbol estadounidense, cuyos entrenamientos primaverales comienzan el mes próximo. Indicó que le ha insistido a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe que la serie se realice la última semana de enero y los primeros días de febrero.

En este caso, los hermanos Josh y Richie Palacios, al igual que el receptor Roberto ‘Bebo’ Pérez, no estuvieron disponibles por sus compromisos en Estados Unidos.

“Incluso, fuimos a buscar a otros peloteros en otras franquicias pero tampoco estaban disponibles, como es el caso de Fernando Cruz, de Santurce”, dijo Flores Galarza.

Aclaró también que otras figuras clave de los Indios como Blaine Crim, Chavez Young y Chavez Fernander no eran elegibles para jugar en la Serie del Caribe porque se integraron al torneo boricua el 15 de diciembre o después. El reglamento estipula que solo son elegibles los jugadores que se integren antes de esa fecha límite.

En la comunicación de Flores Galarza este indicó que la logística para las prácticas del equipo y su traslado aéreo se alteró por complicaciones con la línea aérea en la cual viajarán. Ahora, según el presidente, en vez de viajar el 1 de febrero como se planificaba al principio, la delegación de alrededor de 75 personas se dividirá en cinco grupos que comenzarán a viajar desde el lunes 30 de enero.

El presidente dijo que el primer grupo saldrá de San Juan el lunes en la madrugada y el último en horas de la noche. No descartó que algunos tengan que pasar la noche en Ciudad de Panamá, destino que será su primera parada. Desde allí viajarían a la ciudad de Valencia, Venezuela, en donde harían el ingreso de aduanas al país suramericano.

Debido a los cambios en el itinerario de viaje, los días de prácticas en el Hiram Bithorn se vieron afectados, por lo que la LBPRC gestiona para realizar entrenamientos en Venezuela, una vez estén instalados allá.