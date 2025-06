Los Ángeles. Shohei Ohtani será el lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles este lunes por la noche contra los Padres de San Diego, 21 meses después de haberse sometido a una cirugía en el codo.

El equipo hizo el anuncio tras la victoria del domingo por la noche, 5-4 sobre los Giants de San Francisco. Se espera que Ohtani actúe como abridor al comenzar la serie de cuatro juegos en casa, cuando los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional reciben a los Padres.

Ohtani no lanza en un juego desde el 23 de agosto de 2023, cuando se lesionó durante una apertura con los Angelinos ante Cincinnati. Se sometió a una cirugía Tommy John el 1 de octubre de 2018 y a una operación en el codo derecho el 19 de septiembre de 2023.

En su segunda temporada de un contrato de 700 millones por 10 años, Ohtani detuvo su preparación como lanzador tras una sesión sobre el montículo el 25 de febrero para enfocarse en estar listo como bateador para el Día Inaugural. Retomó sesiones de bullpen el 29 de marzo y prácticas de bateo el 25 de marzo.

Tres veces Jugador Más Valioso, Ohtani batea para .297 con un OPS de 1.035 (el mejor de la Liga Nacional), 25 jonrones y 41 impulsadas (estadísticas hasta el 15 de junio). Solo fue bateador el año pasado en su primera campaña con los Dodgers, donde registró .290 de promedio, 54 cuadrangulares, 130 impulsadas y 59 bases robadas.

El domingo, Roberts también informó que el novato derecho Roki Sasaki probablemente esté fuera por un periodo prolongado.

Con Sasaki (pinzamiento en el hombro derecho), Blake Snell (inflamación en el hombro izquierdo) y Tyler Glasnow (inflamación en el hombro derecho) en la lista de lesionados, los Dodgers han recurrido a juegos de bullpen.

“Creo que la idea es que, dado donde estamos ahora, cualquier cosa que pueda darnos (en el montículo) es un añadido”, dijo Roberts sobre Ohtani, “incluso si es una entrada o dos entradas al principio”.

Sasaki no ha lanzado en un juego desde el 9 de mayo y no forma parte de los planes de lanzamiento a largo plazo del equipo esta temporada.

“Creo que esa debería ser la mentalidad”, dijo Roberts. Ser lanzado a este entorno ciertamente fue un gran desafío para él, y ahora se suma la parte de la salud y el hecho de que es un lanzador abridor, sabiendo lo que implica la preparación (necesaria para regresar)... Creo que esa es la forma prudente de abordarlo".

Sasaki, de 23 años, tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 4.72 en ocho aperturas después de unirse a los Dodgers desde los Chuba Lotte Marines de la Liga del Pacífico, promediando menos de cuatro 1/3 entradas por apertura. Caminó a 22 y ponchó a 24 en 34 1/3 entradas y su recta promedió 95.7 mph, 3-4 mph menos que su promedio en Japón.

Roberts dijo que Sasaki no tenía dolor cuando reanudó los lanzamientos a principios de junio, pero el lanzador fue detenido después de sentir molestias la semana pasada. Sasaki recibió recientemente una inyección de cortisona en el hombro; Roberts dijo que no se planean más escaneos.

“No creo que sea dolor”, dijo Roberts. “No sé si es molestia, si es rigidez, si simplemente no se siente fuerte, cualquiera que sea el adjetivo que quieras usar. Esa es más una pregunta para Roki, en cuanto a la sensación que está experimentando.

“Simplemente no siente que pueda intensificarlo, y no vamos a presionarlo para que haga algo con lo que no se sienta bien en este momento”.