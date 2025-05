Buzzer Beater cerró la semana pasada una temporada exitosa que reunió a los mejores equipos escolares a nivel isla con los campeonatos nacionales de voleibol, baloncesto y fútbol.

En el caso de voleibol, se celebró el primer torneo de escuelas del sistema público en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), mientras que en baloncesto llevaron a cabo un juego entre jóvenes con diversidad funcional.

A su vez, la Copa Buzzer Beater de fútbol evidenció el alto nivel con el que se juega este deporte en Puerto Rico y el compromiso de las instituciones que apuestan por su desarrollo.

“Fue una temporada histórica para Buzzer Beater. El trabajo que se hizo este año en todos los deportes fue uno en el que subimos el nivel”, dijo Bryan Eloy García, presidente y fundador de Buzzer Beater, a Primera Hora .

“Lo que se hizo en voleibol fue trascendental con la inclusión del primer torneo de escuelas públicas para ese sistema en colaboración con el DRD. El torneo de baloncesto rompió todos los esquemas. Obviamente, es nuestro deporte principal y hubo un crecimiento brutal. En ese torneo, pudimos darle la oportunidad a jóvenes con diversidad funcional y eso para mí ha sido una de las mejores cosas del año porque sé todas las vicisitudes que pasa esa comunidad por mi hermano, que es fotógrafo de Buzzer Beater. Yo me llevo este año eso y lo que pasó en fútbol, que envió un mensaje contundente a Puerto Rico de que el fútbol está en un crecimiento sobrenatural”, abundó.

Y es que, en la primera edición de la Copa Buzzer Beater de fútbol, muchos de los equipos estaban compuestos por estudiantes-atletas cuyo deporte principal era otro, ya que sus escuelas no contaban con la matrícula suficiente para completar una plantilla en esta disciplina. Esta vez, no fue así y se notó con el nivel de juego que se exhibió en el Bayamón Soccer Complex 2.

Además, Buzzer Beater rompió su récord de visualizaciones al alcanzar 92.1 millones de vistas en las redes sociales de la plataforma escolar durante los torneos de voleibol, baloncesto y fútbol.

“Hubo juegos que tuvieron más de 100,000 vistas. Algunos se vieron en diferentes países, como Filipinas, Venezuela, Colombia y México. Lo que más me sorprende es que el torneo de fútbol tuvo 15 millones de visualizaciones, el triple del alcance que tuvimos el año pasado. Eso es lo que estamos buscando: darle exposición a estos jóvenes”, compartió García.

Pero, ¿cómo se supera una temporada como esta?

El presidente y fundador de Buzzer Beater reveló que tienen en mente expandir la marca la próxima temporada con la inclusión de otros deportes y estudiantes-atletas de residenciales públicos.

“Siempre he querido hacer algo con los jóvenes de residenciales públicos, buscando la manera de impactarlos. A eso es a lo que voy dirigido. Yo tengo una visión de lo que es el deporte escolar. No es solamente baloncesto, voleibol y fútbol. Hemos tenido conversaciones con el DRD para ver cómo podemos fortalecer los deportes como atletismo y natación. Esos deportes no tradicionales que no tienen esa exposición”, indicó.

“Espero que esa colaboración se pueda hacer en beneficio de esos jóvenes prospectos que tenemos y pasan por desapercibido porque nosotros todavía no hemos podido llegar a donde ellos”, agregó.

El exponente del género urbano Eladio Carrión, quien fue medallista en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria y representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos, ha expresado su deseo de colaborar con Buzzer Beater en un campeonato nacional de natación.

Igualmente, la otras federaciones también evalúan la posibilidad de organizar un torneo escolar de atletismo.

“Por el factor tiempo se me hace un poquito difícil. Por eso es que estamos buscando la manera de ver cómo podemos impactar a esos jóvenes porque quizá nosotros no podremos organizar el evento, pero podríamos darle una cobertura como hacemos con nuestros torneos”, sentenció.

Y es que, además de reunir a los mejores equipos escolares, Buzzer Beater se ha destacado por la manera en que presenta sus torneos con fotos, videos y hasta conferencias de prensa post partido, como sucede en las ligas profesionales.