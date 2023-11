Santiago, Chile. El futuro inmediato del fondista Héctor Pagán en los 10,000 metros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 es inseguro, pero el plan para los Juegos Olímpicos París 2024 está más definido, aunque estadísticamente parece una movida arriesgada.

El fondista barranquiteño dijo el martes que su plan para los Juegos Olímpicos de París el año que viene es hacer campaña en los 1,500 metros, que es una prueba en que dijo tiene más posibilidades de clasificar versus las pruebas de los 5,000 y 10,000 metros que han sido su enfoque desde que ha competido y representado a Puerto Rico a nivel internacional y localmente.

Sus razones para el cambio de enfoque tienen que ver con sus características como corredor y posiciones a nivel mundial en el ranking de ese evento.

“Al ser un corredor joven, la velocidad mía me beneficia en los 1,500 metros. Además estoy más cerca de la marca olímpica y de los puntos de clasificar que en los 5,000 metros”, dijo Pagán, quien el martes uso aquí, precisamente, su velocidad en los 300 metros finales de la prueba de 5,000 metros para avanzar tres posiciones hasta finalizar quinto.

Pagán fue solo el quinto boricua en correr los 5,000 metros en unos Juegos Panamericanos, informó el historiador Carlos Uriarte.

Rob Napolitano, quien está en Santiago 2023 con Puerto Rico y corrió los 1,500 metros este año en el Mundial 2023, también hace campaña olímpica hacia los 1,500 metros.

Héctor Pagán finalizó en el quinto puesto ayer en Santiago. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Pagan ha ganado medallas para Puerto Rico a nivel juvenil y adulto en las distancias largas, como en los 5,000 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La marca mínima olímpica para clasificar en 1,500 metros es de 3:33.50 minutos. El mejor tiempo de Pagán en esa prueba es de 3:41.24.

A París 2024 también se clasifica por ranking. Es el segundo criterio luego de la marca mínima.

En ese criterio, Pagán debe ocupar un puesto entre los mejores 20 clasificados que no han hecho la marca mínima a junio del 2024.

Pagan no está cerca de clasificar por ranking. No aparece entre los 90 primeros clasificados de la World Athletics según su sección estadística nombrada como ‘Road to París’ o en Ruta a París.

Napolitano sí está, al día de hoy, clasificado por cuota de ranking porque ocupa el puesto 68, junto en el lugar 20 entre los que clasifican por ese criterio.

El miembro del club Próceres de Barranquitas dijo que el martes que su equipo tomará la decisión en torno a correr también aquí la prueba de 10,000 metros, para la que está inscrito y la que está calendarizada para el viernes.