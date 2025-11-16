La puertorriqueña Mariecarmen Rivera cerró este sábado el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Sunzal, El Salvador, con una medalla de oro en la final del Sprint Race para así conseguir su segundo triplete de preseas en campeonatos mundiales en menos de un mes.

Rivera también se colgó tres medallas en el Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) y en el de la Federación Internacional de Canotaje (ICF, por sus siglas en inglés).

En la final del Sprint Race en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, detuvo el reloj en 1:12 para asegurar el primer lugar. La española Alba Alonso obtuvo la plata con 1:16, mientras que la italiana Cecilia Pampinella completó el podio con 1:18.

Mariecarmen Rivera en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025. ( Foto Suministrada: ISA/ Pablo Jiménez )

Las otras dos medallas que Rivera ganó en El Salvador fueron de plata: una el jueves en la final de Distance Race y otra el viernes en la de Technical Race.

Su desempeño reafirma su condición de atleta élite y la consolida como una de las competidoras más dominantes del SUP a nivel global, acumulando seis preseas mundiales en apenas cuatro semanas.

“Lo que ha hecho Mariecarmen en este último mes es extraordinario. Dos campeonatos mundiales, dos tripletes de medallas y un nivel de consistencia que la coloca entre las mejores del mundo. Puerto Rico celebra con orgullo este desempeño histórico”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), en declaraciones escritas.