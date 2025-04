Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación tras tres años juntos, información que circula en distintos medios españoles.

La periodista Adriana Dorronsoro reveló este jueves a través del programa “Vamos a ver”, de Telecinco, que aparentemente la pareja tomó la decisión de separarse “por terceras personas”, pero la causa exacta aún no está confirmada.

17 Fotos El Internet se encendió con el nuevo tema de la colombiana junto a Bizarrap.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabes que se ha hablado de crisis en los últimos meses”, afirmó Dorronsoro.

La crisis habría llegado hace unos meses al noviazgo que el exfutbolista oficializó en agosto del año 2022 con su empleada. Incluso, Piqué fue captado recientemente junto a una mujer que no era Clara Chía.

9 Fotos El futbolista catalán se retiró ayer ante más de 92 mil fanáticos.

Piqué y Shakira anunciaron su ruptura en junio de ese mismo año.