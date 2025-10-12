La Selección Nacional de voleibol masculino vino de atrás para derrotar el sábado a República Dominicana en el máximo de cinco parciales y avanzar por primera vez a la final del Norceca Final Six, celebrado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Los marcadores a favor de Puerto Rico fueron 25-27, 32-30, 31-33, 25-22 y 15-11. Este triunfo también representa la primera ocasión en la que el sexteto boricua asegura una medalla en este torneo.

El partido por el oro será este domingo frente a Estados Unidos a las 7:00 p.m. Los estadounidenses son los únicos que le han podido ganar a los boricuas en esta edición del certamen.

Jamal Ellis lideró la ofensiva del Equipo Nacional con 30 puntos, 25 en ataques, dos en bloqueos y tres en servicios directos. Le siguieron Pedro Molina con 28 unidades y Pelegrín Vargas, hijo, con 19.

Por República Dominicana, el mejor fue Adrián Figueroa con 32 tantos, 28 en ataques, tres en bloqueos y uno en servicio directo.

Pedro Molina ataca por zona cuatro ante República Dominicana en el Norceca Final Six. ( Heriberto Rosario )

Puerto Rico superó a República Dominicana en ataques (74-71) y saques (10-2). Los dominicanos se mantuvieron en juego gracias a sus bloqueos (14-10), pero cometieron más errores que los boricuas (36-34) y pagaron el precio.

República Dominicana, por su parte, se enfrentará este domingo a México a las 5:00 p.m. por la medalla de bronce del Final Six.