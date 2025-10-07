Con un ambiente encendido en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns y un cierre de infarto, la Selección Nacional de Voleibol Masculino de Puerto Rico inició con el pie derecho su participación en el Norceca Final Six Masculino, al imponerse en cinco emocionantes parciales ante una combativa escuadra de República Dominicana.

Los parciales del partido fueron: 25-23, 25-19, 19-25, 26-28, 15-7.

“Sabemos que República Dominicana siempre nos da un gran juego, y no esperábamos menos”, expresó el capitán boricua Pedro Molina tras la victoria.

Y el duelo no decepcionó: fue una batalla de rachas intensas, con ambos equipos alternando dominio hasta que Puerto Rico impuso su carácter en el momento clave.

PUBLICIDAD

Los dominicanos comenzaron con fuerza, tomando ventaja de 11-4 en el primer set, pero los locales remontaron con temple para ganar 25-23. En el segundo, Puerto Rico mantuvo el impulso y se impuso 25-19. Sin embargo, Dominicana reaccionó, llevándose los siguientes dos parciales (25-19, 28-26) para forzar un decisivo quinto set.

Explosión boricua en el desempate

Con el público de pie y la energía al máximo, Pelegrín Vargas se convirtió en la figura del cierre. Sus potentes remates y el empuje colectivo guiaron a Puerto Rico a un contundente 15-7 que selló el triunfo. Vargas terminó como máximo anotador con 29 puntos (27 ataques, 1 bloqueo, 1 saque), seguido de Molina con 19 puntos. Por Dominicana, Adrián Figueroa y Moisés Ortiz sumaron 18 y 17 tantos, respectivamente.

En el aspecto estadístico, Puerto Rico dominó en los ataques con 67 frente a 51 de República Dominicana, además de marcar diferencia en los saques directos con 8 por solo 2 del conjunto dominicano. Sin embargo, los visitantes fueron superiores en los bloqueos, con 10 frente a 6 de los boricuas. En errores no forzados, Puerto Rico cometió más (39) que República Dominicana (29), un aspecto que el equipo local buscará mejorar en sus próximos compromisos.

“Es una nueva temporada, tenemos veteranos que nos ayudan con su experiencia y nos lideran, y es una gran combinación”, añadió Molina. “Para mañana necesitamos cometer menos errores y cerrar los sets sin depender del otro equipo”.

El capitán dominicano Wilfrido Hernández reconoció el mérito boricua: “Fue un partido muy disputado, pero ellos fueron más consistentes y agresivos con el saque”.

Próximos compromisos

En la jornada del martes, Puerto Rico enfrentará a México a las 8:00 p.m., mientras República Dominicana buscará redimirse ante Surinam a las 6:00 p.m. La acción iniciará a las 4:00 p.m. con el duelo entre Estados Unidos y Canadá.

Entrada gratuita para afiliados

La FPV anunció que los afiliados menores podrán acceder gratuitamente a la entrada general —acompañados de un adulto con boleto pago—, mientras que jueces, árbitros, entrenadores y afiliados institucionales también disfrutarán de entrada libre.