Las candidatas puertorriqueñas que participan en el programa Miss Univese Latina: El reality, están en peligro de quedar eliminadas este lunes.

Tanto Génesis Dávila, del Equipo Rubí, como Ediris Joan, del Equipo Esmeralda, fueron nominadas esta noche por sus propios equipos.

Dávila pertenece al Equipo Rubí, que capitanea Andrea Meza, mientras que Ediris forma parte del Equipo Esmeralda, capitaneado por Alicia Machado.

“Estar en esta posición simplemente me da más fuerza, más capacidad también de poder entender que es una competencia y que esto en mí lo que saca es una guerrera y me voy a mantener firme en la competencia porque no voy para ningún lado”, contestó con seguridad Génesis tras conocer que quedó nominada.

Además de las boricuas, las otras dos concursantes que resultaron nominadas esta noche fueron la mexicana Marcela Delgado y la hondureña Britthany Marroquín.

“Ediris para mí es una de las candidatas más fuertes que yo tengo técnicamente hablando como reina de belleza y como miss y no la he tenido nunca en eliminación. Me da miedo porque Génesis es una candidata fuerte y querida, entonces me da miedo”, manifestó la capitana del Team Esmeralda, Alicia Machado.

Una de las cuatro misses nominadas, Génesis, Ediris, Marcela o Brittany, se despedirá este lunes de la competencia por decisión del público. Para “salvar” a una de ellas, los televidentes deberán votar en Telemundo.com.