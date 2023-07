Emilio Osorio podría salir hoy de “La casa de los famosos México”, está entre los nominados junto a Sergio Mayer y Paul Stanley, a éste último lo apoya el programa “Hoy” y un sector importante de Televisa, mientras que a Emilio, que comenzó su carrera a muy temprana edad, también ha recibido apoyo de esta empresa donde su padre, Juan Osorio es uno de los productores más importantes.

En 2013 fue su primera incursión en la televisión, en el melodrama “Porque el amor manda”, después se sumó a proyectos como “Mi corazón es tuyo”, “Sueño de amor” y “Mi marido tiene familia”, donde interpretó a Aristóteles Córcega Castañeda, un joven con problemas de autoestima que vive un amor homosexual con Cuauhtémoc “Temo” López, interpretado por el actor Joaquín Bondoni, dicha relación tuvo mucho éxito entre los televidentes, por lo que volvieron a compartir actuación en la obra “Aristemo el musical”.

PUBLICIDAD

Emilio Osorio también ha incursionado en la música, y dio prueba de su talento musical dentro de la casa, en la fiesta de ayer, donde no sólo deleitó a sus compañeros con una canción de Julión Álvarez, sino que también los fascinó con stand up a manera de despedida por si mañana se convierte en el sexto expulsado de “La casa de los famosos México”.

A pesar de que Emilio es hijo de Niurka una de las famosas más polémicas del espectáculo en México, ella se nombra “la mujer escándalo”, él no ha estado envuelto en ninguna polémica, su buena vibra y su calidad humana es lo que sobresale entre los comentarios de colegas que le han mostrado su apoyo, como Danna Paola y su novia Karol Sevilla, quien aunque no ha mencionado su nombre, le ha mostrado su apoyo en sus redes; el propio Emilio se encargó de revelar que su romance con la cantante continúa a pesar de que ya había llegado a su fin hace un tiempo.

Emilio Osorio se despide de “LCFLFM”

Comenzó hablando sobre Sergio Mayer y su edad, luego se refirió a las “personalidades” de Bárbara Torres, y a la expulsión de Paul Stanley; a Poncho, Apio y Jorge también los mencionó, y terminó hablando del romance entre Wendy y Nicola.

Por si sale este domingo, “el niño”, como lo llaman muchos por ser el integrante más joven, con tan sólo 20 años, compuso un poema para sus compañeros y amigos, el cual leyó en medio de la fiesta que se realizó ayer; sus palabras generaron risas y aplausos.

“Esta es la casa de los famosos México, la primera temporada, la mejor de todas, a quien le duela vamos a hacer historia. Me voy a ir cuando me tenga que ir, no me importa; jefa, habitantes, nada más que si me voy ahí me lloran”.

Juan Osorio, el padre de Emilio, dijo que si sale su hijo de “La casa de los famosos México” se rapará, sin embargo, tiene confianza en que sea salvado por el público y así se siga manteniendo unido el team infierno, favorito del público, en el que conviven dos integrantes experimentados como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, con Emilio Osorio, un joven calificado como el integrante con mayor madurez emocional dentro de la casa.