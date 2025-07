Luego de seis décadas cautivando desde las salas de teatro y cine, José Félix Gómez regresó a la pantalla grande como protagonista en “De tal palo...”, una película que busca arrojar luz sobre los desafíos que viven los adultos mayores en silencio.

Gómez aseguró en entrevista con Primera Hora que se encuentra en las nubes como actor protagonista en el drama familiar dirigido y escrito por Iván Dariel Ortiz, que marca su regreso al séptimo arte luego de 19 años, asegurando que ha recibido un tratamiento de cinco estrellas.

“Me mimaron como si yo fuera una estrella de Hollywood. A veces no me dejaban caminar, ni ir al baño solo. ¡Pero yo puedo, yo puedo!“, agregó entre risas el artista, quien resaltó que aún con lo fácil que fue trabajar con el cineasta, al igual que sus compañeras de reparto (la exreina de belleza Denise Quiñones y la actriz emergente Milena Soltero), darle vida a ”Don Manuel" no fue una hazaña sencilla.

José Félix Gómez y la actriz emergente Milena Soltero son abuelo y nieta en la nueva película puertorriqueña. ( Suministrada )

“El caso de este personaje es que sufre dolores del alma, dolores de la edad, resentimientos que él tiene con su vida, con él mismo. Encima de eso, se ve en una situación sencilla, rutinaria de la vida, de todos los días, que pasa bastante, pero para él, en su entorno de hombre viudo lo que experimenta es un choque fuerte que lo lleva a vivir momentos de mucho silencio”, sostuvo el histrión.

Gómez también manifestó su entusiasmo en integrarse a la producción de Ivamar Films, asegurando que por la ayuda de un exalumno llegó a audicionar y consiguió la oportunidad de regresar al ruedo a los 74 años de vida.

“Hay cosas que no las voy a hacer, pero ese exalumno me dice: ‘Lo vas a hacer porque te digo que lo vas a hacer’, y cuando llega a ese punto confío en él. Me habló del proyecto de Iván, me reúno con Iván, y de ahí empezamos a hablar”, sostuvo el histrión, quien se ha destacado por su trabajo en obras teatrales como “La verdadera historia de Pedro Navaja” y “Quíntuples”, así como en cintas como “Fuego en el alma”, “Bala perdida”, “Cayo” y “¿Quién eres tú?”

Pero el sanlorenceño aseguró que el diálogo con el creador de “Héroes de otra patria” terminó en una conversación profunda, que llegó desde los logros que ha tenido la clase artística nacional a los desafíos que vive el gremio actoral en la Isla.

“Como experiencia, el cine es un medio que es difícil, duro, donde en Puerto Rico no tiene las mejores condiciones, y cuando el tiempo apremia y uno se pone nervioso porque podría representar más costos, hay que ir más rápido y se pierde mucha calidad de trabajo. Pero el proyecto de Iván era uno de otro nivel de desarrollo, cuidado, esmerado y sosegado”, aseguro.

Gómez, incluso, abrió la conversación sobre las limitaciones que viven algunos actores en la industria cuando se encuentran en una edad avanzada.

“No se escribe una bendición como la que Iván escribió. Llego a este proyecto y lo primero que le pregunté fue: ‘¿tú quieres un viejo?’. O sea, tengo todas las cualidades para hacerlo, no hay por qué decir que no. Lo que me intriga era que Iván se dedicara a ese trabajo de sutileza, de una persona que enfrenta unos retos emocionales bien grandes. No creo que los haya vivido todos, pero verme y proyectarme a mi edad, y poder mirarme con mi barriguita, porque yo quería ser un galán siempre, es un privilegio“, apuntaló.

Gómez también resaltó con entusiasmo la oportunidad de trabajar con la Miss Universe 2001 tras siete años de compartir escenario en el musical “Mamma Mia” en el Centro de Bellas Artes de Santurce, asegurando que la actriz y cantante es una “cajita de sorpresas”.

“Yo sé que veremos mucho más de Denise. Yo la admiro mucho”, expresó Gómez, resaltando también su dominio en el teatro musical, así como su espontaneidad en la actuación. “Ya ella me tenía gana’o desde antes y en la escena final, que le quedó muy bien, le di unos ‘tips’ para la próxima vez”, agregó.

Quiñones, en entrevista telefónica, compartió que tras la oportunidad de leer el guion decir que sí fue tarea fácil.

“Mi participación se trata de un personaje pequeño, que lleva el nombre de ‘Emma’; lo que le ocurre (a ‘don Manuel’) con ‘Emma’ es lo que lleva a que se mueva la acción de la historia”, expresó la actriz, asegurando que la producción no solo es “una historia hermosa, sino una relevante que tocará muchos corazones”.

Denise Quiñones cuenta con una participación especial en la pieza dirigida y escrita por Iván Dariel Ortiz. ( Suministrada )

Denise catalogó como “un honor” trabajar junto a Gómez, asegurando que asumió su rol “de una manera natural y real”.

“Trabajar de la mano con él fue algo maravilloso”, destacó la también cantante al acentuar el trabajo de Milena como ‘Irene’, hija de ‘Emma’, resaltando lo orgánico que fue su desempeño en un papel serio y complejo. “Es hermoso ver ese talento en alguien tan joven. Estoy loca, como espectadora, de ver el resultado final”, pronunció.

Un mensaje contundente

Ortiz, por su lado, contó que el mayor reto de este proyecto, que espera llegue a las salas de cine el año próximo, fue encontrar el balance para llevar una buena historia que cuente tanto con un elenco sólido, calidad técnica, suficiente para llevar momentos emotivos y relevantes para la audiencia.

“En todo momento tenemos la tarea de que había que sacar diálogo, convertirlo en pausas, sutilezas, momentos emotivos, miradas... Y en todo momento eso fue parte del proceso, cómo en el ritmo del trabajo sacábamos texto para decir lo mismo, pero en otra forma”, puntualizó.

El creativo manifestó también su alegría por la buena acogida que recibió tras ser presentada como “trabajo en progreso” en el Film Market del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, asegurando que el mensaje de la pieza ha trascendido la Isla.

“Cada vez que las personas ven la película salen verdaderamente conmovidos, porque los abuelos son símbolos no solo de la sabiduría y fortaleza en Puerto Rico, sino en toda América Latina”, indicó, al tiempo que halagó el desempeño de José “Pepe” Ojeda en la música, así como el trabajo fotográfico de Jaime Costa, afirmando que ambos elementos fueron claves para dejar una moraleja contundente.

“Hay un momento cuando los adultos mayores se empiezan a enfrentar a distintas etapas de su vida, como la llegada de recibir su retiro, el seguro social, hay una incertidumbre, hay miedo, verdaderamente lo viven. Queremos que la gente salga consciente en cuidar de la salud de nuestros viejos, en no dejarlos solos”, afianzó.

Esta producción fue realizada con asignación de fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) y el apoyo del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico.