El director de la película “47 Ronin”, Carl Rinsch y el gigante del entretenimiento, Netflix, se encuentran en medio de una batalla legal en la que el último le imputa al cineasta una estafa de más de 55 millones de dólares, que se le entregaron para el desarrollo de la serie Conquest, para que le dieron casi total libertad presupuestaria y creativa, pero nunca recibieron un solo episodio terminado, revela el New York Times.

Si bien nunca se conoció la trama real de la historia, varios medios informaron que se trataba de “una ficción científica ambientada en un futuro distópico” y que desde el equipo de trabajo hablaban de esta realización como una “obra” y no como una serie. El elenco incluía a la brasileña Bruna Marquezine, exnovia del futbolista Neymar; y al alemán Moritz Bleibtreu.

PUBLICIDAD

El plan original, según informó El País en su momento, era que Conquest llegara a Netflix en 2020. Sin embargo, en todo este tiempo no se tuvo más noticias de la historia. Todo fue una incógnita hasta este jueves, cuando el New York Times publicó un artículo en el que informa que su director, Carl Rinsch, fue acusado de una estafa millonaria. “Netflix quemó más de 55 millones de dólares en el proyecto de Rinsch y le dio casi total libertad presupuestaria y creativa, pero nunca recibió un solo episodio terminado”, revela el diario estadounidense.

La serie, que sería producida por Keanu Reeves, llegó a rodarse en Montevideo, Uruguay y Sao Paulo en el 2019. Los Ángeles, Berlín, Nairobi y Budapest eran otras de las ubicaciones, pero, fue en la capital de Hungría donde las cosas se salieron de control. Según se informó, Rinsch pasó varios días sin dormir y acusó a su entonces esposa, la modelo y diseñadora de moda uruguaya Gabriela Rosés Bentancor, de conspirar para asesinarlo.

Se asegura, además, que apenas firmó el contrato Rinsch —que también dirigió 47 Ronin: La leyenda del Samurái, protagonizada por Keanu Reeves— adoptó un “comportamiento errático”. “Afirmó haber descubierto el mecanismo secreto de transmisión del coronavirus y poder predecir la caída de rayos. Apostó una gran parte del dinero de Netflix en la bolsa y en criptomonedas. Gastó millones de dólares en una flota de Rolls-Royce, muebles y ropa de diseñador”, se reveló.

Todos estos escándalos fueron definitivos para que el 18 de marzo de 2021, Netflix decidiera descartar el proyecto. Rochelle Gerson, una ejecutiva de asuntos comerciales de Netflix, se comunicó el director para informarle que cualquier otra plataforma podría comprar Conquest pero, antes, debería reembolsar a Netflix todo lo que había gastado en el proyecto. Hasta ahora no ha habido novedades.

PUBLICIDAD

Actualmente, Rinsch y Netflix se encuentran en medio de un proceso “judicial confidencial” iniciado por Rinsch, quien aseguró que la compañía incumplió su contrato y que le debe al menos 14 millones de dólares en daños y perjuicios. Netflix, por su parte, negó deberle dinero a Rinsch y calificó su demanda “como una extorsión”.

Rinsch fue contactado por New York Times para ser entrevistado por el tema, pero el director evitó dar respuestas. Sin embargo, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que aseguró que no participó del artículo porque esperaba que fuera “inexacto”. A su vez, escribió que “discutiría el hecho de que de alguna manera perdí la cabeza, ...’spoiler alert’... no lo hice”. Apenas se publicó el informe, Rinsch eliminó su cuenta de Instagram.