Luego de muchos años de espera, hoy jueves finalmente llega a los cines la nueva versión de “Los Cuatro Fantásticos” de Marvel Studios, la cual ahora es posible dado a la adquisición de 20th Century Fox (ahora 20th Century Studios) por parte de Disney.

La última vez que vimos a estos personajes, conocidos también como “La Primera Familia” de los cómics de Marvel, fue en el decepcionante remake que estrenó en el 2015. Anterior a eso, muchos al igual que yo, conocieron a este grupo de superhéroes con la apreciada película del 2005, protagonizada por Chris Evans, Ioan Gruffudd, Jessica Alba y Michael Chikils, la cual se acercó al tratar de capturar la esencia de estos personajes pero el intento no fue suficiente.

Ahora Marvel tendrá una nueva oportunidad de regalarle a los fanáticos una interpretación auténtica de estos héroes, algo que estos han estado deseando por años. ¿Lo lograrán?

En esta nueva entrega conocemos a “Reed Richards”, “Ben Grimm”, “Sue” y “Johnny Storm” quienes son los protectores de la Tierra 838, otra versión de nuestro planeta dentro del Multiverso. Este equipo deberá enfrentarse a su desafío más retante cuando un heraldo misterioso llega a la Tierra anunciado la venida de una amenaza celestial poderosa llamada Galactus. “Los Cuatro Fantásticos” se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a sacrificar por el bien de la humanidad que ha confiado en ellos.

Como dice el dicho: “Si no está roto no lo arregles”. Y de seguro esto es lo que tenían en mente el director Matt Shakman y su equipo de escritores cuando decidieron aplicar el tratamiento de “Los Increíbles” a “The Fantastic Four: First Steps”.

Ciertamente la nueva cinta de Marvel Studios utiliza varios de los conceptos y temáticas narrativas del reconocido filme animado de Pixar, llegando casi a crear una versión live-action del mismo, y en mi opinión esto funciona de maravilla.

La trama está centralizada en una sociedad retro-futurística con una inclinación a la moda, arquitectura y estilo de vida de los 1960, lo cual le da un encanto y carisma placentero a la cinta. Me encantaría poder pasear por este universo de “Los Cuatro Fantásticos” si en algún momento Disney decidiera replicarlo en sus parques, algo para lo que ya está más que listo.

El colocar a estos personajes en este periodo, decisión de la cual dudaba su efectividad, les cayó como anillo al dedo. Primero, porque le da una gran diferencia en estilo en comparación a los otros grupos de personajes de Marvel y segundo, porque le añade a su personalidad una característica dulce, semejante incluso a los personajes de la serie animada de “Los Jetsons”.

Aún siendo así, este estilo es apropiadamente interrumpido por excelentes escenas de acción y comedia como las que usualmente disfrutamos de parte de Marvel. Los poderes de cada uno de los cuatro héroes son en su mayoría utilizados eficaz y explosivamente con la lamentable excepción de “Reed Richards”, también conocido como “Mister Fantastic”, quien en comparación a “Elastigirl” de “Los Increíbles” se queda corto en creatividad con respecto a sus poderes de elasticidad. Sin embargo, el que utiliza sus poderes al máximo es “Johnny Storm”, también conocido como “The Human Torch”, quien disfruta de sus habilidades cada vez que las utiliza y las aprovecha al máximo.

Ahora, por supuesto tengo que hablar de dos de los personajes que todo el mundo espera ver en la pantalla grande: “Shalla-Bal” y “Galactus”. Ninguno de los dos decepciona durante este filme. “Shalla-Bal”, también conocida como la “Silver Surfer”, tiene una presencia increíble y cautivadora gracias a la actuación de la talentosa Julia Garner y a unos hermosos efectos especiales. Por otro lado, “Galactus” es deliciosamente aterrorizante.

“The Fantastic Four: First Steps” vale la pena verla en formato IMAX tan solo para presenciar las secuencias de este villano en la pantalla más grande posible. La actuación y voz de ultratumba de Ralph Ineson le suman a los aspectos intimidantes de “Galactus”. Ahora bien, sentí que el personaje pudo haber sido utilizado de una forma más creativa durante la cinta. No es como que el personaje necesita ser creativo y dinámico para ser temible, ya que obviamente su gran tamaño ayuda con eso, pero sí hubiese hecho que “Galactus” se sintiera más interesante en vez de solo un gigante malvado.

Ineson y Garner no son los únicos que aprovechan sus roles, claro está. Nuestro elenco principal, compuesto por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach presentan excelentes interpretaciones que hacen que se sientan como si los personajes de los cómics cobraron vida.

Curiosamente, la historia y el libreto deciden desviarse de la famosa personalidad fría y calculadora de “Reed Richards” en los cómics, algo que será interesante ver cómo afecta al personaje en el futuro. Pero esto no afecta gravemente a la película gracias a la actuación de Pascal.

Un aspecto adicional que disfruté acerca de esta historia fue que no tan sólo tiene un gran enfoque en los beneficios y la importancia de la unión familiar, sino que también provee ese mismo enfoque al concepto de la unión mundial. Por primera vez en un proyecto de Marvel vemos como un grupo de superhéroes establece una relación personal con las diferentes naciones del mundo; impartiendo su conocimiento, herramientas y habilidades para el beneficio de todos. Fue realmente refrescante e inspirador ver la interpretación de una sociedad idealista en donde los líderes utilizan sus talentos y posiciones para bien, idea que hoy en día extrañamente se vuelve más y más controversial con cada minuto que pasa.

“The Fantastic Four: First Steps” te servirá como una divertida experiencia para ver en la pantalla grande. Te aconsejo que te quedes en tu asiento luego de los primeros créditos para que no te pierdas de una asombrosa escena relacionada al futuro del Universo Cinemático de Marvel.

Disponible ya en cines.