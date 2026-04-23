Milán. Puede que Prada tenga un papel principal en “The Devil Wears Prada 2”, que se estrena el jueves en la capital italiana de la moda, pero la moda en general es el centro de atención y Milán un papel secundario.

La película evoca a Prada sin ser sobre la histórica casa de moda que se ha convertido en sinónimo de Milán. Como homenaje, Meryl Streep y Anna Wintour visten de Prada en una portada actual de Vogue que celebra la película sobre una exigente editora de moda.

Pero cuando parte de la película se rodó en Milán durante la semana de la moda el pasado septiembre, una pasarela de Dolce & Gabbana, y no de Prada, fue el telón de fondo de una escena protagonizada por Streep y Stanley Tucci.

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Cuando se piensa en Prada, cuando se piensa en la marca Prada, también se piensa en Milán. Obviamente, esto es bueno para el sistema de la moda", declaró Tommaso Sacchi, Consejero de Cultura de Milán. “Es una película que es buena para la ciudad”.

Los aficionados se reúnen en una película emergente

Ese entusiasmo se está extendiendo a una tienda pop-up en los principales grandes almacenes de Milán, donde los aficionados a la película y a la moda han acudido en masa para hacerse selfies en una réplica del escritorio de la ficticia editora de moda Miranda Priestly y con el telón de fondo de una falsa portada de la revista Runway.

Las personalidades que asistan el jueves al estreno de la película en Italia, antes de su estreno mundial la semana que viene, asistirán a un cóctel en el espacio.

La Directora General de Rinascente, Mariella Elia, dijo que la respuesta a la pop-up -que se anuncia con estatuas gigantes de los icónicos zapatos rojos fuera de la tienda- demuestra que la gente tiene “un deseo de ligereza”.

“No se trata sólo de comprar, se trata realmente de revivir lo que la moda representa... un deseo de volver a tener estilo, un deseo también de alegría, quizá en contraste con el actual momento económico e internacional que vive la humanidad”, dijo Elia.

Un día reciente, el espacio se llenó de gente ojeando camisetas de edición limitada con frases célebres de la primera película como “¿Hay alguna razón por la que mi café no está aquí?”.

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Valentina Cattivelli, una profesora, dijo que no estaba tratando de canalizar Priestly mientras se sentaba detrás de la réplica de su escritorio. Incluía una bandeja de entrada llena de otras líneas de la película original, incluido el despectivo “Eso es todo” de Priestly.

“No, no soy tan cruel en mi vida diaria, pero aprecio su estilo profesional y también su moda y el gusto por la moda. Pero no su sarcasmo ni su crueldad, no”, dijo Cattivelli.

Donde Prada se encuentra con la película

La marca Prada fue fundada a pocos pasos, en la señorial Galería Vittorio Emanuele II, por el abuelo de Miuccia Prada. En la actualidad, la galería comercial cuenta con dos tiendas insignia de Prada.

Miuccia Prada transformó la marca en un monstruo de la moda, convirtiendo la infame estética ugly chic en looks y accesorios imprescindibles que aportan peso intelectual a la moda de pasarela, un tema de la película original, que ofrecía una mirada más allá de la frivolidad del mundo de la moda.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.