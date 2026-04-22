Ante los vítores y aplausos de miles de asistentes a la BookCon, la autora de “Heated Rivalry” Rachel Reid y el director y guionista Jacob Tierney subieron al escenario del acto principal en el Centro de Convenciones Jacob Javits de Nueva York. Los dos canadienses son celebridades internacionales desde hace sólo unos meses, y todavía se preguntan si todo el ruido es por otra persona.

“En realidad, no tenemos la oportunidad de experimentar este tipo de energía y fandom en persona muy a menudo”, dijo Tierney a The Associated Press justo después de su aparición conjunta, un punto culminante de la reunión de fin de semana de (en su mayoría) jóvenes aficionados a los libros. “Ha sido algo más amorfo en Internet”.

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Desde que se estrenó el primer episodio de “Heated Rivalry” el pasado noviembre, la adaptación de Tierney de la serie de Reid “Game Changer”, protagonizada por los grandes del hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov, se ha convertido en un fenómeno que ha aumentado la popularidad de este deporte, ha convertido a Reid en líder del floreciente género de la ficción romántica deportiva y ha convertido en abanderados olímpicos a los actores principales Hudson Williams (Shane) y Connor Storrie (Ilya). Tierney espera empezar a rodar la segunda temporada este verano, basada en parte en la segunda de las novelas de Reid sobre Shane e Ilya, “The Long Game”. La autora, mientras tanto, está trabajando en un tercer libro sobre Shane e Ilya, “Unrivaled”. Ambos están previstos para 2027.

Los fans de “Heated Rivalry” conocen bien la historia de cómo nació la serie de HBO Max, y del brusco cambio de Reid de la desesperación a la euforia. En agosto de 2023, se enteró de que padecía la enfermedad de Parkinson. Días después, recibió un mensaje de Instagram de un hombre al que nunca había conocido, pero que pronto cambiaría su vida de una manera muy diferente: Tierney.

Tierney, de 46 años, es natural de Montreal, ex estrella infantil y galardonado cineasta, entre cuyos créditos figura la serie de televisión “Letterkenny”. En octubre, Little, Brown and Company publicará una recopilación de los guiones anotados de Tierney, “I’ll Believe in Anything: The Making of Heated Rivalry Season 1”.

Reid, de 44 años, es aficionada al hockey desde hace mucho tiempo. Nacida como Rachel Goguen en Halifax (Nueva Escocia), eligió su seudónimo por la práctica razón de que es más fácil de pronunciar y recordar. En febrero anunció en Instagram que retrasaba el lanzamiento de “Unrivaled” de este otoño al próximo verano. En el escenario, reconoció que había sido “difícil” escribir desde que la serie despegó.

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“Estoy en un momento en el que parece que a todo el mundo le importa lo que les ocurra a estos personajes”, dijo. “Sigo decidida a ceñirme a lo que siempre he hecho cuando escribía, hacer como que escribo para mí y espero que a los demás les guste”.

Durante su entrevista con AP, Reid y Tierney hablaron del placer del sexo en la página y en la pantalla y de cómo Shane e Ilya no les dejan en paz. La conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Los escritores hablan de escribir los libros que quieren leer, y los cineastas de hacer las películas que quieren ver. Con estos libros, ¿se sale de eso?

REID: Me gustan mucho los romances prohibidos. Me gusta mucho el elemento de rivales a amantes. También me gusta una historia de amor homosexual con final feliz. Y me gusta mucho el hockey, así que creo que hay un montón de elementos que se ajustan a lo que a mí personalmente me gustaría. Creo que si esta serie hubiera salido y no tuviera nada que ver conmigo, seguiría obsesionada con ella.

Yo no crecí con historias como esta. Los hombres homosexuales, las personas queer, tampoco. No tenemos finales felices en los medios de comunicación muy a menudo. La habría visto (aunque no la hubiera dirigido), eso seguro. Seguro que habría tomado notas. Soy un poco exigente.

AP: ¿En qué momento os disteis cuenta de que teníais algo grande aquí?

TIERNEY: Fue una especie de serie de momentos cada vez más surrealistas y abrumadores. Y cuando se emitió el sexto episodio, parecía que estábamos en el centro de una extraña vorágine. Pero también me preguntaba: “¿Me lo estoy inventando? ¿Está pasando de verdad?”

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REID: Hice un evento en una librería el día después de que saliera el tráiler. Proyectaron el tráiler en el acto y todo el público se sabía cada palabra del tráiler y las repetía con el tráiler. Fue entonces cuando pensé: “Vale, esto va a ser una locura”.

AP: Escritores y cineastas han hablado de la dificultad de escribir o rodar escenas de sexo. ¿Fue un reto para alguno de ustedes?

REID: Sinceramente, me encanta escribirlos y nunca me ha parecido que esa sea la parte difícil. Creo que es la parte más fácil para mí. De hecho, lo disfruto mucho. No es por alabarme demasiado, pero creo que quizá por eso a la gente le gustan las escenas. No fueron difíciles para mí. No es algo que dé miedo. No es la parte en la que tengo que cerrar los ojos y escribir o algo así. Es mi parte favorita.

TIERNEY: El sexo es un lenguaje en esta serie, el sexo es una forma de ver evolucionar a esta pareja a lo largo de un periodo de tiempo bastante largo en términos de la historia, ocho años. Así que el sexo es diferente cada vez, una forma de verles evolucionar por separado y juntos. Creo que el sexo revela muchas cosas sobre ti mismo que ni siquiera pretendes revelar. Y eso me parece fascinante como narrador.

AP: ¿Qué tan reales son Ilya y Shane para ti? ¿Viven en vuestras cabezas?

Sí. Por eso sigo escribiendo libros sobre ellos, porque siguen hablando. Con otros personajes, he escrito los libros y se han ido. Pero estos tipos se quedan.

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AP: ¿Qué tienen para ser así?

REID: Es divertido escribirlas. Me encantan.

AP: Has hablado de tus dificultades para terminar el próximo libro. ¿Alguna novedad al respecto?

TIERNEY: Ahora es un libro para colorear.

Son 20 páginas.

No digas la verdad.

REID: Lo que no ha cambiado es lo divertido que es escribirlos. Me resulta muy fácil plasmar sus voces en la página. Más que ningún otro personaje que haya creado, llegaron completamente formados. Simplemente aparecieron un día.

AP: ¿Se basaron en alguien, al menos vagamente, que conozcas?

REID: Hay mucho de mí mismo en Ilya, sin duda. Hay muchos arquetipos de jugadores de hockey, como la superestrella europea chulesca y llamativa. El tenso, muy serio y buen chico-capitán. Y ha habido muchos jugadores de la NHL durante décadas de hockey. Y yo he sido un fan durante décadas. Y obviamente ha habido grandes rivalidades. Y probablemente estemos llegando al final de la rivalidad entre (Sidney) Crosby y (Alex) Ovechkin ahora mismo. Pero esa rivalidad en su apogeo fue muy divertida.

AP: ¿Qué ves de ti mismo en Ilya?

REID: Sentido del humor, sobre todo. Es un poco malo. También me gusta usar el humor para encubrir emociones, ya sabes, cosas así. Creo que también me fijo un poco en las cosas de la gente, pero quizá me quedo callado al respecto.

AP: He oído a muchos escritores hablar de escribir un libro que se convierte en una película. Y los actores son tan buenos que cuando el escritor vuelve a escribir sobre esos personajes, está viendo a esos actores en su cabeza. ¿Es así para ti?

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REID: Le dije a Jacob que ojalá no les hubiera conocido nunca. (Risas) Es un reto escribir sin pensar en que alguien tenga que decir o hacer lo que estoy escribiendo. Intento bloquear eso. Sólo tengo que fingir que definitivamente nunca va a suceder, porque creo que es la única manera en que puedo hacerlo.

AP: ¿Y todavía esperas tener el próximo libro en algún momento del año que viene?

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.