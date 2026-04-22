La galería SPACE, ubicada en el centro comercial Galería San Patricio en Guaynabo, abrió la exposición “El arte de la tierra”, con piezas de nueve artistas miembros de la Academia Internacional de Cerámica.

Manuel Vázquez, director de la galería, informó que el objetivo principal de esta exposición es fomentar la cerámica como forma de arte, cultura e investigación, promoviendo un espacio de intercambio intelectual entre artistas, la galería y el público. Asimismo, busca impulsar el reconocimiento de la cerámica como una disciplina contemporánea con valor conceptual.

La exhibición está compuesta por piezas de Aileen Castañeda, Cristina Córdova, Diana Dávila, Gadiel Rivera, Ivonne Prats, Lulu Peña, Marcelino Puig-Pastrana, Redo Del Olmo y Toni Hambleton.

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De acuerdo con Vázquez, las obras demuestran la capacidad de los artistas para expresar a través de la cerámica temas como la fragilidad, la transformación y la reconstrucción de la vida humana.

“Es transcendental ver cómo los conflictos, las crisis ambientales y los cambios sociales sirvieron de inspiración a los ceramistas para expresar a través del barro una visión artística basada en el origen, la paciencia y la resiliencia”, expresó Vázquez.

Como parte de su compromiso educativo, la galería SPACE ofrecerá visitas guiadas y un conversatorio sobre temas relacionados con la cerámica y su relación con el contexto global actual. A lo largo de sus 11 años, SPACE ha mantenido el compromiso de exponer y documentar lo mejor del arte puertorriqueño mediante una programación diversa y dinámica que refleja la riqueza cultural del país.

La exposición estará abierta de martes a sábado, de mediodía a 6:00 p.m. SPACE está . Durante el periodo de la exhibición, las visitas guiadas serán anunciadas a través de Facebook (@SanPatricioArtCenter) e Instagram (@spacepr).