El cantante D’Angelo, conocido por redefinir de la música R&B y neo soul en los años 90 y 2000, falleció este martes.

El intérprete, quien su nombre fue Michael D’Angelo Archer, tenía 51 años de edad.

Según el portal de CBS News, la familia del artista, quien llegó a ganar cuatro premios Grammy, pereció luego de una “lucha prolongada y valiente contra el cáncer de páncreas”.

“Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables a su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja”, expresó la familia al noticiario.

Su familia pidió privacidad y que sus fans “se unan a nosotros para llorar su pérdida, al tiempo que celebramos el regalo de las canciones que ha dejado al mundo”.

D’Angelo, quien llegó a colaborar con figuras conocidas como Jay-Z, Snoop Dogg y Q-Tip, se dio a conocer con su álbum debut de 1995, “Brown Sugar”.

En su trayectoria, ganó cuatro premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum de R&B por “Voodoo” en 2001 y “Black Messiah” en 2016.

También ganó el premio a la Mejor Canción de R&B en 2016 por “Really Love” y el de Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por “Untitled (How Does It Feel)”.

El año pasado, en el podcast “Rolling Stone Music Now”, se reveló que D’Angelo estaba trabajando en el lanzamiento de un nuevo álbum, y afirmó que estaba “muy emocionado” trabajando con seis temas nuevos.

Al cantante le sobre tres hijos, su hijo mayor lo compartía con la cantante Angie Stone, quien murió este año en un trágico accidente de tránsito.