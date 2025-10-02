El exponente urbano puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue demandado por un residente del estado de Florida, quien lo acusa de haberlo agredido físicamente durante una visita al parque acuático Volcano Bay, en el complejo Universal Orlando Resort.

Según el recurso legal presentado en una corte de Florida, el demandante identificado como Fernando Dávila alega que fue atacado por Anuel y otras cinco personas no identificadas el pasado 25 de abril de 2025.

El documento sostiene que el artista y su grupo golpearon al querellante en varias ocasiones en la cabeza y el cuello, sin que hubiera provocación alguna.

“El demandado incurrió en una conducta extrema y escandalosa al agredir violentamente a la parte demandante en un lugar público, sin provocación”, señala la demanda, presentada por el abogado Michael Singh.

Como resultado de la presunta agresión, Dávila alega haber sufrido daños físicos y emocionales significativos, incluyendo ansiedad, humillación, angustia mental y trauma psicológico. Según el documento, también experimenta pesadillas recurrentes, hipervigilancia y miedo a estar en lugares públicos o con multitudes.

La demanda destaca que la madre y la hija del demandante presenciaron el incidente, lo que agravó aún más el impacto emocional.

Además del recurso contra Anuel, Dávila presentó una reclamación contra el parque temático Universal, a quienes responsabiliza por no garantizar la seguridad del área donde ocurrió el altercado. Solicita una compensación de $50,000 dólares por daños y perjuicios.

“La empresa falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para supervisar el comportamiento de los invitados, intervenir en disturbios o disuadir actos de violencia”, detalla el recurso.

También se argumenta que el lugar donde ocurrió la agresión es una zona donde anteriormente se habían registrado problemas de control de multitudes o altercados, lo que, según la parte demandante, hacía previsible la necesidad de una vigilancia más estricta.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre la demanda.