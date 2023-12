El actor puertorriqueño Kamar de los Reyes falleció hoy día de Navidad en Los Ángeles a raíz de un cáncer contra el que batallaba, confirmó un familiar suyo a la revista People.

De los Reyes interpretó por más de 10 años el personaje de “Antonio Vega” en la telenovela One Life to Live, de la cadena ABC, y también era conocido por encarnar al principal antagonista del videojuego Call of Duty: Black Ops II, el villano “Raúl Menéndez”.

Otras de sus participaciones en programas de televisión incluyen The Rookie (ABC), Sleepy Hollow (FOX) y All American (CW), mientras que en la pantalla grande formó parte de la película puertorriqueña Cayo, que protagonizó junto a la actriz Roselyn Sánchez.

El artista, que tenía 56 años, estaba casado con la actriz Sherri Saum y tenía 3 hijos.